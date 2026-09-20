Почему у спатифиллума зеленые цветы: как спасти растение

Спатифиллум считается одним из самых неприхотливых комнатных растений. Он хорошо приспосабливается к различным условиям, поэтому его часто рекомендуют даже тем, кто только начинает выращивать цветы дома. Однако иногда вместо привычных белых цветов растение выпускает зеленые.

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Это не всегда свидетельствует о проблеме: в некоторых случаях такое изменение цвета является вполне естественным, но иногда оно указывает на ошибки в уходе. Подробности сообщает Deccoria.

Почему цветы спатифилума становятся зелеными

То, что мы обычно называем цветком спатифиллума, на самом деле является видоизмененным листом – покрывалом соцветия. Оно окружает небольшие настоящие цветки, собранные в удлиненный кочан.

Если спатифиллум сначала зацвёл белым, а через некоторое время цветок начал зеленеть, волноваться не стоит.

С возрастом в покрывале постепенно образуется больше хлорофилла – пигмента, придающего растениям зеленый цвет и участвующего в фотосинтезе. Из-за этого белый цветок постепенно приобретает зеленоватый оттенок, а со временем может потемнеть, подсохнуть и отмерть.

Это естественная часть жизненного цикла растения и не означает, что спатифилум болен или ему не хватает питательных веществ.

Новые цветы сразу появляются зелеными

Другая ситуация – когда даже только что распустившиеся цветы имеют зеленый оттенок.

Одной из самых распространенных причин может быть недостаток света. Спатифиллум способен расти в полутени, однако для нормального цветения ему требуется яркое рассеянное освещение.

Если растение стоит в слишком тёмном месте, оно может вырабатывать больше хлорофилла даже в покрывающих частях соцветий. Так спатифилум пытается увеличить площадь, участвующую в фотосинтезе. Зелёные цветы также могут появляться из-за истощённой почвы, недостатка питательных веществ или, наоборот, избытка азотных удобрений.Поэтому, если новые цветы постоянно остаются зелёными, стоит пересмотреть условия содержания растения.

Где лучше поставить спатифилум

Для спатифилума лучше всего подходит место с большим количеством рассеянного света. Растение можно поставить у восточного или северного окна. Подойдет также западная или южная сторона, но в таком случае цветок лучше защитить от прямых солнечных лучей легкой занавеской.

Яркие солнечные лучи могут оставлять ожоги на листьях. Спатифиллум также не любит сквозняков, сухого горячего воздуха от батарей и резких перепадов температуры.

Какая почва нужна спатифиллуму

Растение лучше всего растет в лёгком, питательном и хорошо проницаемом для воды и воздуха субстрате.

Оптимальный уровень кислотности почвы – примерно pH 5,5–6,5.

Важно, чтобы в горшке были дренажные отверстия. Застой воды у корней может привести к их загниванию даже у довольно выносливого спатифилума.

Пересаживать растение слишком часто не нужно. Кроме того, спатифилум нередко лучше цветет в относительно тесном горшке, поэтому не стоит сразу пересаживать его в значительно более крупную емкость.

Как правильно поливать спатифилум

Это растение любит влажную почву, но постоянно заливать его не стоит. Проще всего ориентироваться на состояние верхнего слоя почвы. Поливать спатифилум можно тогда, когда почва просохла примерно на 2–3 см вглубь.

Лучше поливать растение реже, но достаточным количеством воды, чем постоянно добавлять её небольшими порциями. При этом полностью пересушивать земляной ком тоже нежелательно.

Чем подкармливать спатифилум

В период активного роста растение можно периодически подкармливать удобрениями для цветущих комнатных растений.

Слишком концентрированные подкормки спатифилуму не нужны. Лучше использовать более слабый раствор, особенно если растение растет в небольшом горшке.

Стоит также следить, чтобы в удобрении не было избытка азота. Этот элемент стимулирует прежде всего развитие зеленой массы, поэтому при его избытке растение может активно выпускать листья, но хуже цвести.

Нужно ли срезать зеленые цветы

Если цветок сначала был белым, а затем позеленел, это означает, что он постепенно завершает свой цикл.

Её можно оставить на растении, пока она не начнёт подсыхать, или срезать раньше, если хочется сохранить декоративный вид куста. Срез лучше делать у основания цветоноса чистыми ножницами или секатором.

Если же зелеными появляются именно молодые цветы, в первую очередь стоит переставить спатифилум в более светлое место, проверить режим полива и вспомнить, когда растение в последний раз получало удобрение или меняло почву. В большинстве случаев после улучшения условий следующие соцветия вновь приобретают характерный белый цвет.

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