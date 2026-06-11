Почему собаки любят есть траву: неожиданный ответ от ветеринара

Понять наших домашних животных может быть сложно, учитывая их неспособность говорить с нами напрямую. Однако собаки используют все свое тело и определенные черты, чтобы передать свои чувства.

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Если ваша собака во время прогулки ест траву, это не обязательно означает, что она плохо себя чувствует. По словам Кэтрин Генстридж, ветеринарного хирурга из Великобритании, специализирующейся на мелких животных, если ваш любимец ест траву, это "нормальное и естественное поведение", пишет Express.

"Многие люди волнуются, что если их собака ест траву, это означает, что она плохо себя чувствует, но на самом деле исследования показали, что менее чем у 10% собак проявляются какие-либо признаки болезни, когда они решают съесть немного больше зелени", – сказала она.

На самом деле, это действительно нормальное и естественное поведение, которое мы наблюдаем как у диких собак, так и у волков. Поэтому, когда ваша собака ест траву, это не потому, что ей плохо, а просто потому, что ей это нравится.

Когда обращаться к ветеринару

Употребление небольшого количества травы все еще является небольшой частью естественного рациона собаки и не должно нанести большого вреда. Однако чрезмерное количество может раздражать желудок, заставляя вашу собаку срыгивать ее обратно.

Владельцам, которые замечают, что их собаки едят траву, стоит обратиться к ветеринару, если такое поведение сопровождается следующими симптомами: употребление других непищевых продуктов, отказ от обычной пищи, изменение или любые проблемы с посещением туалета или рвоту.

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