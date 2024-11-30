В 1794 году головорезы Суворова вырезали 20 тыс. поляков, защищавших Варшаву. Московиты стреляли в толпу, не разбирая никого. Младенцы лежали у груди своих метеров, убитые лежали грудой. Но поляки не вспоминают пражскую резню, не требуют раскаяния за очевидное военное преступление.

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Жертвами "Польської операції" НКВД у 1937–1938рр. стало 143 810 осіб, з котрих 111 091 розстріляно. Поряд із ксьондзами і військовими терор було поширено на селян, робітників, службовців і освітян. Проте Польща не домагається ексгумації і вибачень. Поляків, цікавить виключно Волинь.

У 1940 році біля Катині НКВД розстріляло 22 тис. громадян ІІ Речі Посполитої. Зокрема 900 в’язнів із тюрем Львова, 500 – Тернополя, 400 – Станіславова, 200 – Дрогобича, по 500 – Луцька та Рівного. Серед них – 10 тис. польських офіцерів та понад 7 тис. цивільних осіб. Але поляки згадують тільки Волинь.

У 1940 році під Харковом НКВД розстріляло 3809 польських офіцерів і 500 мирних поляків. А у 2022 році російські ракети "Смерч" із забороненими міжнародним правом боєприпасами розбили плити з іменами загиблих. Росіяни стирали пам’ять про один злочин — іншим. Але поляки згадують тільки Волинь.

Врешті, у 2010 році під Смоленськом загинули президент Польщі Качинський, а також депутати, начальник генштабу, генерали, голова Нацбанку, рідні жертв катинських розстрілів.

Ян Качинський – брат президента заявив про причетність РФ до катастрофи. Чи відповість Москва за цей злочин? Чи поляків цікавить виключно Волинь?