Почему обязательно стоит добавить авокадо в свой рацион: советы от специалиста

Плоды авокадо богаты кремнием (в 100 г – 213% от дневной нормы), бором (соответственно – 143%), никелем (140%). А эти элементы влияют на состояние костей, суставов, сосудов, кожи, волос, играют роль в обмене жиров, углеводов, гормонов. Особенно важно уделять внимание этим элементам женщинам при климаксе. Также это хороший источник калия и магния. Есть авокадо можно хоть каждый день в салатах, закусках.

Диетолог Светлана Фус рассказала в Instagram, чем полезен авокадо, и как часто его можно есть.

Витамины в авокадо

"В авокадо содержится много витамина Е (13% дневной нормы в 100 г), природного антиоксиданта, защищающего организм от преждевременного старения. Несмотря на то, что в половине мякоти одного плода содержится 9 г углеводов, примерно 7 из них – это клетчатка, что составляет примерно 20% дневной потребности. Всего 0.5 г от общего количества углеводов приходится на крахмал и 0.5-0.7 г на простые сахара. При таком составе его гликемический индекс очень низкий – 10", – рассказала Фус.

Авокадо улучшает иммунитет, делает организм моложе

"Высокое содержание и уникальная комбинация природных антиоксидантов в авокадо - прежде всего витаминов, минералов и ненасыщенных жирных кислот помогают организму бороться с воспалениями, укреплять иммунитет", – объяснила диетолог.

Авокадо уменьшают концентрацию холестерина в человеческом организме

"Важно знать, что в 100 г авокадо содержит 1.5 суточные дозы фитостеринов, которые уменьшают концентрацию холестерина в человеческом организме, способствуют выработке коллагена, сохраняя молодость кожи. Необходимо знать, что фитостерины также обладают антиандрогенным эффектом – снижают уровень и активность мужских гормонов андрогенов. Поэтому его следует включать в рацион питания женщинам, у которых определяют высокий уровень мужских гормонов, например при поликистозе яичников или климаксе", – подытожила эксперт.

