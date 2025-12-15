Почему нужно обязательно добавить сельдь в свой рацион и как часто есть продукт: советы от Светланы Фус

Сельдь – очень ценный и вкусный продукт, который может быть основой для многих салатов, а также закусок, популярной среди которых является форшмак. Еще сельдь можно очень вкусно замариновать с луком, зеленью, и просто горчицей и соком лимона.

Диетолог Светлана Фус рассказала в Instagram, чем полезна сельдь и как часто ее можно есть.

Польза сельди

"Сельдь – один из лучших источников жирных кислот омега-3. Жирные кислоты омега-3 необходимы для полноценного питания, так как они не вырабатываются в организме, так как важны для здоровья: ДГК, тип жирных кислот омега-3, ценный структурный компонент головного мозга исетчатки глаза. Недостаток ДГК может вызвать проблемы со зрением", – рассказала эксперт.

Как часто нужно есть сельдь

"Люди, регулярно употребляющие омега-3 жирные кислоты, реже страдают от депрессии. Стоит отметить, что в 100 г этой рыбы обеспечат практически половину суточной дозы этого элемента, необходимого для работы щитовидной железы. Для щитовидной железы важен и селен. В сельди его достаточно – около 37 мкг, при минимальной суточной потребности в 50 мкг.", – рассказала диетолог.

Сельдь можно есть хоть каждый день!

Какие витамины содержит сельдь

"Сельдь содержит мощные антиоксиданты: витамин Е и селен. Оба этих питательных вещества важны для работы иммунной системы. Они помогают свести к минимуму повреждения, вызванные свободными радикалами. Эта рыба содержит все необходимое для ее употребления: минералы, витамины, аминокислоты, полезные жиры", – подытожила специалист.

