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Почему нужно есть цветную капусту и чем она полезна: делимся информацией от специалистов

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
1,0 т.
Как готовить цветную капусту
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Цветная капуста – идеальный овощ для приготовления вкусных супов, закусок, а также салатов. Еще ее можно использовать для приготовления запеканок, пирогов, стейков

Редакция FoodOboz делится полезными советами от специалистов, чем полезна цветная капуста и почему ее нужно добавить в рацион.

Чем полезная цветная капуста

Чем полезна цветная капуста

Богата клетчаткой

Способствует работе кишечника, надолго сохраняет чувство сытости и способствует комфортному пищеварению.

Источник витамина С

Поддерживает иммунную систему, участвует в синтезе коллагена и помогает организму лучше усваивать некоторые питательные вещества.

Что приготовить из цветной капусты

Содержит антиоксиданты

Помогают клеткам защищаться от окислительного стресса.

Поддерживает сбалансированное питание

Цветная капуста имеет невысокую калорийность, поэтому легко вписывается в сбалансированный рацион.

Цветная капуста для приготовления блюд

Содержит витамины группы В и микроэлементы

Они важны для обмена веществ и нормальной работы нервной системы.

И еще один бонус – ее можно готовить десятками способов: запекать, делать крем-суп, добавлять в салаты или готовить в качестве овощного гарнира.

Запеканка из капусты

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