Почему нужно есть цветную капусту и чем она полезна: делимся информацией от специалистов

Цветная капуста – идеальный овощ для приготовления вкусных супов, закусок, а также салатов. Еще ее можно использовать для приготовления запеканок, пирогов, стейков

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Редакция FoodOboz делится полезными советами от специалистов, чем полезна цветная капуста и почему ее нужно добавить в рацион.

Чем полезна цветная капуста

Богата клетчаткой

Способствует работе кишечника, надолго сохраняет чувство сытости и способствует комфортному пищеварению.

Источник витамина С

Поддерживает иммунную систему, участвует в синтезе коллагена и помогает организму лучше усваивать некоторые питательные вещества.

Содержит антиоксиданты

Помогают клеткам защищаться от окислительного стресса.

Поддерживает сбалансированное питание

Цветная капуста имеет невысокую калорийность, поэтому легко вписывается в сбалансированный рацион.

Содержит витамины группы В и микроэлементы

Они важны для обмена веществ и нормальной работы нервной системы.

И еще один бонус – ее можно готовить десятками способов: запекать, делать крем-суп, добавлять в салаты или готовить в качестве овощного гарнира.

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