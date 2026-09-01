Почему нужно есть цветную капусту и чем она полезна: делимся информацией от специалистов
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Цветная капуста – идеальный овощ для приготовления вкусных супов, закусок, а также салатов. Еще ее можно использовать для приготовления запеканок, пирогов, стейков
Редакция FoodOboz делится полезными советами от специалистов, чем полезна цветная капуста и почему ее нужно добавить в рацион.
Чем полезна цветная капуста
Богата клетчаткой
Способствует работе кишечника, надолго сохраняет чувство сытости и способствует комфортному пищеварению.
Источник витамина С
Поддерживает иммунную систему, участвует в синтезе коллагена и помогает организму лучше усваивать некоторые питательные вещества.
Содержит антиоксиданты
Помогают клеткам защищаться от окислительного стресса.
Поддерживает сбалансированное питание
Цветная капуста имеет невысокую калорийность, поэтому легко вписывается в сбалансированный рацион.
Содержит витамины группы В и микроэлементы
Они важны для обмена веществ и нормальной работы нервной системы.
И еще один бонус – ее можно готовить десятками способов: запекать, делать крем-суп, добавлять в салаты или готовить в качестве овощного гарнира.
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