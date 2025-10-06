Почему нужно добавить в рацион брюссельскую капусту и как ее готовить: делимся рецептом
Брюссельская капуста чрезвычайно полезна благодаря высокому содержанию витаминов C, K, группы В, а также клетчатки, калия, магния и фолиевой кислоты. Она укрепляет иммунитет, поддерживает здоровье костей и сердечно-сосудистой системы, улучшает пищеварение и помогает контролировать уровень сахара в крови. Этот низкокалорийный продукт особенно рекомендован для беременных, людей с диабетом и тех, кто хочет снизить вес. И готовится капуста очень просто – в духовке, со специями и всего 30 минут.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной брюссельской капусты со специями.
Ингредиенты:
- брюссельская капуста
- 2/3 столовые ложки растительного масла
- 1 ст.л. бальзамического уксуса (или вина)
- соль, чеснок
- копченая парика по вкусу
Для подачи:
- клюква
- орешки
- бальзамический соус
- также вкусно с пармезаном
Способ приготовления:
1. Очищаем капусту, отрезаем нижнюю часть (где плодоножка) и разрезаем пополам.
2. Поливаем маслом, бальзамическим уксусом, добавляем специи, соль, чеснок. Запекаем 30 минут при 200 градусах.
Перед подачей посыпьте тертым сыром и клюквой.
