Почему нужно добавить в рацион брюссельскую капусту и как ее готовить: делимся рецептом

Запеченная капуста

Брюссельская капуста чрезвычайно полезна благодаря высокому содержанию витаминов C, K, группы В, а также клетчатки, калия, магния и фолиевой кислоты. Она укрепляет иммунитет, поддерживает здоровье костей и сердечно-сосудистой системы, улучшает пищеварение и помогает контролировать уровень сахара в крови. Этот низкокалорийный продукт особенно рекомендован для беременных, людей с диабетом и тех, кто хочет снизить вес. И готовится капуста очень просто – в духовке, со специями и всего 30 минут. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной брюссельской капусты со специями. 

Ингредиенты: 

  • брюссельская капуста
  • 2/3 столовые ложки растительного масла
  • 1 ст.л. бальзамического уксуса (или вина)
  • соль, чеснок
  • копченая парика по вкусу

Для подачи:

  • клюква
  • орешки
  • бальзамический соус
  • также вкусно с пармезаном

Способ приготовления: 

1. Очищаем капусту, отрезаем нижнюю часть (где плодоножка) и разрезаем пополам.

2. Поливаем маслом, бальзамическим уксусом, добавляем специи, соль, чеснок. Запекаем 30 минут при 200 градусах.

Перед подачей посыпьте тертым сыром и клюквой.

