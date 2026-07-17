Почему на самом деле собаки едят траву: вовсе не из-за болезни

Собаки — одни из самых популярных питомцев для тех, кто хочет завести домашнего любимца, и миллионы людей по всему миру становятся их хозяевами.

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Кинолог раскрыл истинную причину, по которой ваш питомец может есть траву. Так, собачий бихевиорист Уилл Атертон в своем TikTok поделился, по его словам, вероятно, спорной точкой зрения, которая "опечалит многих ветеринаров и владельцев собак".

"То, что ваша собака ест траву, не является проблемой. Как специалист по поведению собак, я постоянно наблюдаю беспокойство по этому поводу. А реальность такова, что в большинстве случаев поедание травы — это вполне нормальное поведение собак", — сказал он.

Специалист пояснил, что такое поведение на самом деле уходит корнями в историю собак как падальщиков, когда их "дикие предки регулярно употребляли растительную пищу в качестве части разнообразного рациона".

"Таким образом, когда ваша собака пасется на клочке травы, она зачастую просто следует глубоко укоренившемуся биологическому инстинкту. Иногда они делают это, потому что им это нравится, иногда они ищут определенное питательное вещество или клетчатку, которую их текущий рацион не обеспечивает в полной мере", – сказал Атертон.

Когда стоит беспокоиться

Если ваша собака навязчиво и неистово ест траву во время каждой прогулки или неоднократно рвет, вам необходимо немедленно обратиться к ветеринару, поскольку это может сигнализировать о скрытой проблеме.

Он также предупредил владельцев быть бдительными, если их собаки имеют доступ к траве, обработанной "пестицидами или гербицидами", поскольку это представляет "реальную и серьезную опасность".

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