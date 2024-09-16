Не знаю, что сейчас на этом месте в лесу неподалеку от Таращи, Киевской области. Когда-то там был такой крест. Это место, где генералом МВД Пукачем и двумя его подчиненными Костенко и Протасовым было замучено, обезглавлено и сожжено коллегу и товарища Георгия Гонгадзе.

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Ця трійка була засуджена, Пукач сидить на довічному. Замовники убивства не покарані. Екс-президент Кучма ніколи не був по суті допитаний по цій справі і фактично виведений з-під підозри в історії з убивством. За понад двадцять років він так і не знайшов часу пояснити, що тоді сталося, чому в кабінеті президента неодноразово звучало прізвище журналіста, чому він висловлювався "віддати Гонгадзе чеченцям" і покарати його за публікації, чому співробітники силового відомства, очолюваного тоді найближчим поплічником президента Юрієм Кравченком, здійснили злочин, які в них були мотиви.

Ну, і зрештою, він не коментував ні посмертну записку Кравченка (нагадаю, що він за офіційною версією двічі вистрелив собі у голову, угу), ні слова Пукача, що на лаві підсудних мали б сидіти і Кучма з його тодішнім першим помічником Литвином.

Жменька українців боролась кілька років за розслідування цієї справи, більшості суспільства це було пох. Тому ні тоді, ні пізніше цей злочин так і не було розслідувано як належить. Сьогодні Гії виповнюється 55 років.