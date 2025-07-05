Почему июнь был холодным: синоптик расставила точки над "і"
Первый летний месяц выдался для Украины не слишком теплым, однако никакой аномалии в такой погоде нет. Дело в том, что для украинцев подобный режим был немного необычным.
Об этом "24 Каналу" рассказала представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха. Она добавила, что значительных отклонений не было.
По словам синоптика, первый месяц лета в Киеве был почти в пределах климатической нормы, а температура оказалась лишь на 0,4 градуса ниже обычной. Такой показатель считается близким к норме. В общем по стране среднемесячная температура июня также соответствовала климатической норме.
Лишь в отдельных районах Сумской и Черниговской областей она была на 1 градус ниже средних многолетних значений. Зато в Закарпатской, Ивано-Франковской, Винницкой областях и на юге Одесской области температуры превышали норму на 1– 2 градуса.
"Поэтому сказать, что июнь был какой-то аномальный, не можем. Просто в разрезе последних лет, когда у нас большинство месяцев выше климатической нормы, уже кажется, что там будет такая жара и такие страшные жаркие дни, как многие, к сожалению, в том числе и безответственные медиа, пугали. Такие дни могут быть, но я всегда напоминаю, что наша территория географически так расположена, что у нас все же могут быть разные проявления погоды", – объяснила Птуха.
Она добавила, что синоптическая ситуация на этот раз сложилась таким образом, что воздушные массы преобладали с северо-запада и северных широт. Именно это стало основной причиной того, что температурные показатели в Украине были ниже, чем в предыдущие первые месяцы лета последних лет и поэтому новых температурных рекордов зафиксировано практически не было.
Как сообщал OBOZ.UA, по словам Натальи Птухи, в начале июля в Украине ожидается более высокий температурный фон по сравнению с июнем. В ближайшие дни синоптики прогнозируют разную погоду из-за атмосферных фронтов, которые принесут колебания давления, влаги, направления ветра и температуры.
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