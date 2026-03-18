Почему фото заката редко выглядят так красиво, как в реальной жизни: досадная причина

Если у вас возникли трудности с фотографированием концертов, закатов или мероприятий в помещении, это, вероятно, потому, что ваш телефон не справляется с условиями освещения.

Впечатляющие 40% людей признались, что проблемы с камерой в условиях низкого освещения лишили их возможности запечатлеть ценные события, такие как свадьбы и концерты из списка желаний, пишет Express.

Вместо того, чтобы первый танец любимого человека или любимый исполнитель сохранялись на телефоне, воспоминания теряются в море размытости, зернистости и темноты.

Исследование было заказано компанией Samsung по случаю запуска Galaxy S26 Ultra, который оснащен улучшенной ночной видеосъемкой и широкой диафрагмой камеры для улучшения фотографий, полученных при слабом освещении.

Из 2000 опрошенных британцев треть (32%) признает, что они полностью отказались от попыток фотографировать ночью, поскольку их устройство просто не справлялось с этой задачей.

Почти три четверти опрошенных говорят, что их раздражает качество снимков, сделанных после наступления темноты, обвиняя размытие, зернистость и тусклое освещение в том, что снимок портится.

Закаты, концерты и собрания в помещении возглавляют список самых неутешительных фотографий страны. Более половины британцев говорят, что снять "идеальный" восход или закат солнца сложнее, чем кажется.

Любители живой музыки также особенно сильно страдают, из-за размытия движения (37%), низкой яркости (30%), зернистости (26%) и плохого качества масштабирования (33%), что делает многих непригодным для использования видео своих любимых исполнителей.

Почти половина опрошенных отмечает, что качество камеры их телефона является основным препятствием, которое мешает им снимать видео и фотографии ночью так часто, как они хотели бы.

Некоторые признаются, что не уверены в правильных настройках, тогда как многие утверждают, что снимки редко получаются настолько качественными, чтобы оправдать усилия.

Впечатляющие 80% респондентов выражают желание, чтобы фотографирование ночью было таким же простым, как и днем, с простыми результатами с помощью простого объектива.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как почистить динамики телефона.

