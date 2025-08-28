Переоформление отсрочек в Резерв+ будет автоматическим: в Минобороны анонсировали изменения

В период переоформление отсрочек для военнообязанных украинцев возникают огромные очереди в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. Исправить эту проблему планируют с помощью мобильного приложения Резерв+.

Речь идет, в частности, об автоматическом продлении отсрочек. Об этом в эфире телемарафона рассказала заместитель министра обороны по цифровизации Оксана Ферчук.

Очередные новшества в Резерв+

По информации представителя оборонного ведомства, проблемы с электронной очередью в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки возникают преимущественно в периоды продления мобилизации. Именно в это время большинство военнообязанных граждан обращаются в ТЦК и СП для возобновления отсрочек, что приводит к большим очередям.

Ферчук отметила, что, когда есть продолжение мобилизации, это приводит к ажиотажу среди военнообязанных украинцев. Люди приходят в ТЦК и СП возобновлять свои отсрочки и таким образом заполняют электронную очередь на несколько дней вперед. В связи с этимМинобороны работает над тем, чтобы отсрочки, оформленные в электронном виде, переоформлялись автоматически.

По словам заместителя министра обороны по цифровизации, все, кто оформил отсрочку через приложение Резерв+, в будущем будут иметь возможность вообще не обращаться офлайн в территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

В то же время Ферчук призвала не откладывать переоформление отсрочек на последние дни, чтобы не создавать нагрузку на ТЦК и СП, что, как следствие, выливается в большие очереди и задержки.

Что предшествовало

Недавно украинское правительство согласовало законопроект, который предусматривает 12-месячную отсрочку от повторного призыва по мобилизации для военнообязанных и резервистов в возрасте от 18 до 25 лет. Это касается тех, кто во время действия военного положения был призван на службу по контракту и впоследствии уволен.

Напомним, еще в 2024 году премьер-министр Денис Шмыгаль, который сейчас занимает должность министра обороны, заявил, что повестки украинцам рассылают по принципу "воюй или работай". Он отметил, что 98% повесток, сформированных через реестр "Оберег", прислали людям, которые не работают или работают неофициально.

Как сообщал OBOZ.UA, с 1 сентября 2025 года все работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки в Украине обязаны носить бодикамеры. Ими они должны осуществлять видеофиксацию во время проверки документов или вручения повесток гражданам.

