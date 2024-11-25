По дороге в Венгрию застряли в ледяной Тисе: в Закарпатье пограничники спасли троих уклонян. Видео

Пограничники Мукачевского отряда спасли трех украинцев, оказавшихся в ловушке на середине ледяной реки Тиса. Мужчины пытались нелегально пересечь границу с Венгрией, убегая от мобилизации.

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Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ. Двое жителей Закарпатья и один волынянин обратились к дельцам, которые пообещали организовать безопасный переход через границу.

После оплаты "услуг" им сообщили, что придется форсировать Тису пешком. Переправщики заверили, что река неглубокая, с небольшим течением, и мужчины без проблем перейдут ее.

Без какого-либо оборудования или спасательных средств трое смельчаков отправились в ледяную воду. Однако течение быстро смыло их с ног и понесло вниз по течению. Спасло их только дерево, застрявшее на отмели посреди реки. Мужчины смогли зацепиться за него и позвонили по телефону спасателям, попросив о помощи.

К поискам уклонян были привлечены пограничники из отделов "Вилок" и "Дьяково" и спасатели из Вилока и Иршавы. С помощью беспилотника потерпевших быстро обнаружили.

Спасательная группа совместными усилиями вытащила замерзших мужчин из реки. Их доставили в пограничное подразделение, где напоили их горячим чаем и дали возможность согреться, высушить одежду и обувь.

В отношении мужчин составили протоколы об административном правонарушении за попытку незаконного пересечения государственной границы. Их действия могли обернуться трагедией, ведь вода в Тисе очень холодная, а сильное течение делает ее чрезвычайно опасным. Пограничники в очередной раз отметили опасность переправы через реку. Низкая температура воды вызывает судороги, а неуправляемость тела может привести к трагическим последствиям.

Напомним, пограничники задержали группу из пяти мужчин, которые хотели на надувной лодке нелегально пересечь границу через Тису, чтобы попасть в Венгрию. Организаторы обещали им "безопасный" способ переправки, но после оплаты они изменили условия.

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