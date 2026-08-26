Плитка на кухне уже не в моде? Названы новые тренды, покоряющие мир

Традиционная керамическая плитка над рабочей поверхностью в кухне постепенно уступает место более практичным, доступным и стильным решениям. Дизайнеры все чаще предлагают альтернативные материалы для отделки.

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Новые материалы не только смотрятся модно, но еще легко монтируются и придают интерьеру современный вид. Об этом сообщает Dobrze mieszkaj.

Ремонт за один день

Одним из самых бюджетных и простых вариантов стали пластиковые панели. Главное их преимущество – быстрый монтаж, не требующий затирки швов или работы специалистов.

Такие панели крепятся на обычный монтажный клей, имеют богатый выбор дизайнов. Можно выбрать имитацию дерева, камня, бетона или плитки.

В то же время такие панели требуют бережного ухода, так как агрессивная химия и жесткие губки быстро оставляют царапины.

Минимализм и долговечность

Для любителей лаконичного дизайна идеальной заменой выступают панели из закаленного стекла. Им необязательно закрывать всю стену. Достаточно защитить зоны прямо за раковиной или варочной панелью.

Материал отличается высокой устойчивостью к влаге, перепадам температур и износу. Прозрачное стекло можно установить поверх декоративных обоев или окрашенной стены, что дает полную свободу в дизайне.

Функциональность и стиль

Современные составы позволяют вовсе отказаться от накладных панелей. В тренде специальная краска для меловых досок, превращающая фартук в место для заметок и рецептов, а также сверхстойкие моющие краски.

Они формируют прочное покрытие, устойчивое к повседневным загрязнениям. Однако эксперты предупреждают: в зонах наибольшего скопления жира и воды краску лучше комбинировать с локальными вставками из закаленного стекла.

Напомним, что душевая зона требует регулярной очистки, ведь именно там часто скапливаются известковый налет, бактерии и плесень. Для поддержания чистоты важно уделять внимание не только поверхностям, но и душевой лейке и сливу.

Как писал OBOZ.UA, повышенная влажность в ванной комнате может вызывать появление неприятного запаха и другие бытовые проблемы. Одной из причин могут быть отверстия для слива воды, поэтому важно следить за их чистотой и исправностью.

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