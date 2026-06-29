«Плацдарм для новой жизни»: история защитника Мариуполя Юрия Рябченко

Защитник Мариуполя Юрий Рябченко встал на защиту Украины в 2021 году. В боях за Мариуполь получил тяжелые ранения и попал в плен. В рамках проекта "Сердце Азовстали", входящего в Фонд Рината Ахметова, защитник стал владельцем новой квартиры для своей семьи.

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Юрий вступил в ряды ВМС и отправился на ротацию в окрестности Мариуполя. Там же он столкнулся с полномасштабным вторжением. В марте во время уличных боев в центре города он был тяжело ранен: минно-взрывная травма, ожоги 30% тела, обморожение ног, осколочные ранения. В результате пришлось ампутировать пальцы на руках и ногах. Затем последовал плен. Как тяжелораненый защитник, он попал на обмен 29 июня 2022 года.

Вернувшись домой, защитник обрёл любовь. Юрий женился на своей однокурснице Виктории, которая поддержала его после всего пережитого. Сейчас пара задумывается о расширении семьи. А собственный дом – это фундамент для построения будущего.

"Большое спасибо Ринату Ахметову за такую огромную помощь военным, раненым защитникам. Это отличный плацдарм для новой жизни. Пока есть здоровье, я планирую продолжать службу и защищать нашу страну, наш народ. А дальше хотелось бы пойти в профессию, где нужен ум. Наверное, это будет какая-то правовая или IT-сфера. В компьютерах я немного разбираюсь", – делится впечатлениями Юрий.

Для военных, переживших войну, ранения или плен, важно не только восстановиться после пережитого, но и обрести новое видение себя и своего будущего. Посттравматический рост помогает пройти этот путь – от боли и потерь к внутренней опоре, новым решениям и смыслам. Именно это направление сегодня определяет работу ОО "Сердце Азовстали" в поддержке защитников Мариуполя.