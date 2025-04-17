Платить нельзя простить. Где ставить запятую в вопросе о коммуналке за разрушенное жилье

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №13155, которым предлагается отменить начисление коммунальных услуг за жилье, разрушенное или поврежденное во время вооруженной агрессии России против Украины.

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Это кажется невероятным, но есть довольно много случаев, когда на четвертом году полномасштабной войны людям, которые потеряли свое жилье из-за обстрелов и бомбежек, присылают платежки за коммуналку. А в случае неуплаты угрожают судами и визитами представителей коллекторских компаний.

Более подробно о сложившейся ситуации и законопроекте рассказывает OBOZ.UA.

Суды идут, деньги капают

Говоря о жилищно-коммунальном хозяйстве, следует отметить, что ЖЭКи или ОСМД курируют в основном только вывоз мусора, лифты и уборку придомовой территории. Остальные квитанции идут потребителю напрямую от поставщиков коммунальных услуг. Серьезные услуги: свет, газ, вода, отопление – их оказывают серьезные организации, которыми владеют не менее серьезные люди. И которым не до сантиментов.

"Разрушен частный дом или квартира? Да неужели! Соответствующий акт комиссии есть? Ах, не успели сделать, убегали из-под обстрелов? Искренне сожалеем. Но платить надо" – приблизительно так выглядит диалог водоканала, облэнерго или газового хозяйства с простым гражданином.

"Люди, естественно, не платят – а за что платить? Но формально, по закону, поставщики услуг правы. Люди судятся, но за это время долги лишь накапливаются", – говорит OBOZ.UA бывший директор Центра предоставления бесплатной вторичной правовой помощи Наталья Костишин.

Впрочем, нельзя сказать, что такой подход очень массовый. Но он есть. И тут многое зависит от личностного фактора, от порядочности руководства той или иной компании. Кстати (коммуналки это не касается, но случай характерный), после того, как оккупантов выгнали из Харьковской области, в 2023 году агрофирмы и фермеров из бывшей оккупированной части региона начали посещать налоговики. Мол, ребята, а у вас тут должок по налогу на землю за 2022 год, будьте добры заплатить.

"После обстрела наш дом в эксплуатацию до сих пор не ввели, но газовую трубу подвели год назад. Теперь я им, газораспределительной компании, якобы должен уже 900 гривен за услуги. Я им говорю, что здесь уже три года не живу – какие услуги, дом разрушен! Они в ответ: "А вы нам не сообщили, что дом разрушен". Так они что, сами не знают и не видят? Теперь грозят судом. Звонят по три раза в день (включая выходные), напоминают механическим голосом. Насчет воды и электроэнергии пока не беспокоили", – рассказывает OBOZ.UA житель Ирпеня Алексей Шибанов. В его квартиру на третьем этаже в начале марта 2022 года попал снаряд, и он уехал к родителям в Очаков.

Геннадий Надеин, житель поселка Слатино, что в 15 километрах от границы с Белгородской областью, полтора месяца просидел в погребе своего дома, после чего уехал к родственникам на Черкасщину.

"Еще в первые дни "Град" попал, газовую трубу прорвало вместе со счетчиком. Соседка говорила, что трубу потом заварили. Так теперь звонят, требуют платить, коллекторами угрожают. Что там с остальными услугами – не знаю, но соседка рассказывает, что квитанции через щель в заборе бросали исправно. Правда, забора уже нет – неделю назад в метрах ста от дома КАБ прилетел", – рассказывает OBOZ.UA Геннадий Надеин.

Долги по коммуналке могут быть амнистированы

На сегодняшний день более трех миллионов граждан Украины из-за российской агрессии имеют поврежденное или разрушенное жилье. Многие из них были вынуждены переехать в другие регионы страны или же за границу.

И цель законопроекта "О внесении изменений в некоторые законы Украины о начислении платы за жилищно-коммунальные услуги и учете убытков в связи с повреждением или уничтожением объектов недвижимого имущества" – урегулирование на законодательном уровне вопроса освобождения собственников жилья от оплаты услуг в случае повреждения или разрушения жилья в результате боевых действий. А то начисляют и начисляют.

Стоит отметить, что речь идет не только о прекращении начисления платы за коммуналку, но и об амнистировании накопленного долга.

"Законопроект фактически предусматривает амнистию по долгам за коммунальные услуги для граждан, у которых в результате войны повреждено или разрушено жилье. Если будет определено, что с такого-то числа жилье было полностью или частично разрушено и непригодно для проживания, то полученный долг по коммуналке списывается. При этом также не может быть налога за недвижимое имущество за этот период, он также отменяется. Но если жилье восстановлено и пригодно для проживания, то оплата коммунальных услуг снова может начисляться. Если, конечно же, человек там живет", – рассказывает OBOZ.UA народный депутат, один из авторов законопроекта №13155 Павел Фролов.

По его словам, степень разрушенности дома или квартиры определить, в принципе, несложно: после прилета, в результате которого пострадало жилье, приезжает ГСЧС, полиция. Все фиксируется, составляется соответствующий акт.

При этом положение, что закон обратной силы не имеет, в данном случае не работает.

"По Конституции, закон не имеет обратного действия во времени, кроме случаев, когда он смягчает или отменяет ответственность. Поэтому в случае разрушения жилья, например еще в 2022 году, есть все основания для его отмены, если закон будет принят, и с установленной даты разрушения задолженность должна быть списана", – подчеркивает депутат.

Если законопроект №13155 будет принят, то владельцы поврежденного или разрушенного жилья смогут не платить за коммунальные услуги во время военного положения, а также в течение года после его завершения.

"Я думаю, что законопроект будет проголосован. Здравомыслящим людям сложно не согласиться с такими очевидными вещами, это будет абсурд. Сейчас документ находится на рассмотрении в комитетах; надеюсь, к лету он будет готов к первому чтению", – говорит Павел Фролов.