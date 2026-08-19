Платформа "Домой": возвращение в Украину начинается с достоверной информации

Решение вернуться в Украину – это сложный индивидуальный процесс, который вызывает целый ряд вопросов: от бытовых до юридических и даже психологических. Какие документы нужны и на какую поддержку можно рассчитывать? В каком городе стоит поселиться и как снимать жилье? Какой детский сад или школу выбрать для ребенка?

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По обновленным данным Евростата по состоянию на 30 июня 2026 года статус временной защиты имеют 4,41 млн украинцев и украинок, которые выехали из-за полномасштабного вторжения. Странами, принимающими наибольшее количество беженцев, являются Германия, Польша и Чехия.

Согласно исследованию компании Gradus, в 2026 году 53% опрошенных украинских мигрантов намерены вернуться в Украину. В то же время на решение о возвращении влияет целый ряд факторов. С одной стороны – сокращение или прекращение финансовой помощи в ЕС и завершение режима временной защиты, с другой – безопасность и профессиональная реализация, ведь многим важно иметь возможность полностью обеспечивать нужды семьи.

При этом большое количество украинцев за рубежом сохраняет прочную эмоциональную связь с Украиной, друзьями и родными, оставшимися дома. И продолжает размышлять о возвращении. Именно для них и создали платформу "Домой" – удобный навигатор, который помогает разобраться со сложными вопросами на пути к возвращению.

Сервис предоставляет четкий пошаговый план действий с учетом жизненных обстоятельств, актуальных изменений в законодательстве Украины и доступных программ поддержки.

Платформа "Домой" была разработана и запущена без привлечения средств из государственного бюджета Украины. Она была создана в рамках проекта YOUA – "Формируем новые пути, строим будущее Украины", который реализуется Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH по поручению правительства Германии в сотрудничестве с Министерством социальной политики, семьи и единства Украины. Технический разработчик платформы – ОО "Технологии Прогресса".

"Главная цель платформы "Домой" – уменьшить неопределенность, которая часто является одним из главных барьеров для планирования возвращения, и помочь человеку принять обоснованное решение. Мы будем постепенно расширять функционал платформы, опираясь на потребности людей и их предложения. Именно поэтому для нас очень важна обратная связь", – отметила заместитель министра социальной политики, семьи и единства Украины Илона Гавронская.

Как работает платформа

Сайт "Домой" построен так, чтобы все, кто им воспользуется, не запутались в потоке информации и получили индивидуальный пошаговый план действий в соответствии со своими жизненными обстоятельствами.

Что ждет на платформе:

Персональный тест из 17 вопросов (ориентировочное время заполнения — до 5 минут). Специальный опросник позволяет учесть состав семьи и другие жизненные обстоятельства, в частности, наличие автомобиля, потребность в жилье, работе и т. д. После заполнения пользователи получают пошаговый план действий. Он состоит из двух этапов: что нужно сделать, еще находясь за границей, и что делать после возвращения домой. Каталог услуг. В этом разделе пользователи найдут услуги и учреждения по следующим категориям: документы, жилье, работа, образование, социальная поддержка, психологическая помощь. Здесь есть ответы на вопросы типа "Как оформить ребенка в детский сад?" или "Какие документы нужны для ввоза животных из-за границы?" и т. д. Сеть единства. Это интерактивная карта с Центрами единства украинцев и партнерскими организациями, которые предоставляют консультации и поддержку украинцам за рубежом. В настоящее время на сайте представлены организации, оказывающие поддержку в следующих странах: Германия (Берлин, Дюссельдорф и Мюнхен), Польша (Варшава и Гданьск), Бельгия (Брюссель), Австрия (Вена), Болгария (София), Швеция (Стокгольм), Испания (Валенсия). Сообщества. К сожалению, часть украинцев, которые сейчас живут за рубежом, не сможет вернуться в родной дом (из-за разрушений и оккупации), но будет иметь возможность реинтегрироваться в новом регионе. Для этого на платформе собрано 145 общин (их перечень постоянно пополняется), которые готовы принимать людей. В разделе "Общины" можно узнать об инфраструктуре, услугах, жилом фонде и возможностях для жизни и развития в разных уголках Украины.

Кроме того, на этой странице также размещен анкета для общин — в нём можно добавить информацию о своей общине, её представителях, учреждениях, ресурсах, особенностях и условиях проживания.

Платформа работает в тестовом режиме

Сервис был представлен в конце июня. С момента запуска платформу посетили более 20 000 пользователей.

В настоящее время платформа работает в тестовом режиме. При этом разработчики продолжают её совершенствовать: улучшают сайт, расширяют перечень общин, партнеров, предоставляющих консультации и услуги. Поэтому для команды очень важна обратная связь от пользователей.

Каждый пользователь сайта может оставить отзыв в специальной форме обратной связи относительно технических сбоев, удобства интерфейса, анкеты, актуальности данных об общинах и других аспектов работы платформы. Кроме того, в форме можно оставить предложения по улучшению платформы или решению проблем.

Все это поможет сделать сервис более удобным и актуальным для тех, кто принял решение начать свой путь домой.

Проект YOUA "Формируем новые пути, строим будущее Украины", реализуемый Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH по поручению правительства Германии, способствует диалогу между украинцами в Украине и за рубежом, работает над улучшением условий для успешного возвращения и реинтеграции. Проект YOUA оказывает исключительно техническую помощь и не влияет на личные решения людей относительно возвращения в Украину. Участие в мероприятиях и пользование услугами возможны только по собственному желанию — для тех, кто рассматривает возможность возвращения, уже принял такое решение или находится в процессе реинтеграции после возвращения в Украину.