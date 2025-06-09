Планировали пожениться и собирали деньги на свадьбу: в Луцке российская ракета убила молодую пару

На Волыни попрощались с молодой парой – 24-летней Иванной Сачук и 26-летним Николаем Засекиным, которые погибли в ночь на 6 июня в Луцке во время российского удара. Молодые люди спали в квартире на восьмом этаже, когда ракета ударила по панельной многоэтажке. Их подъезд буквально сложился, как карточный домик. Спасатели доставали тела погибших из-под завалов.

Видео дня

Подробнее о трагедии – читайте в материале OBOZ.UA.

Собирались пожениться

Иванна Сачук и Николай Засекин родом из Маневицкой громады Волынской области. Как рассказали родственники, молодые люди дружили и встречались уже лет восемь. А со временем стали вместе жить, снимали квартиру в Луцке и там же работали.

"На Новый год Николай сделал Иванне предложение. Они собирались пожениться и копили деньги на свадьбу. Но так и не успели", – говорит OBOZ.UA староста села Граддя Людмила Похыла.

В ночь на 6 июня российские военные нанесли удар по Луцку. Одна ракета ударила по панельной многоэтажке, где на восьмом этаже жила пара. Иванна и Николай находились в квартире, когда раздался ужасный взрыв.

Перекрытия подъезда не выдержали и рухнули вниз, с самого верха на первый этаж. Молодых людей долго разыскивали, они не отвечали на звонки родных. Потом спасатели обнаружили их тела в самом низу.

Вырос в многодетной семье

Николай Засекин родом из села Граддя. Парень вырос в многодетной семье.

"Он родился 29 декабря, а 7 декабря умер его отец. Николай тогда был третьим ребенком в семье, мама сама воспитывала их. Со временем она снова вышла замуж, и уже во втором браке родилось еще двое детей. Так что у Николая остались два брата и две сестры", – продолжает староста.

Жизнь семьи была тяжелой: сначала у них не было своего жилья, поэтому приходилось его арендовать. Но потом они купили дом в соседнем селе, сделали ремонт и стали там жить.

Николай после окончания школы поехал в Луцк, пошел учиться в местное высшее профессиональное училище строительства и архитектуры. Занимался строительными работами.

Родные говорят, что он увлекался техникой и машинами. Любил свою семью, старался собрать всех вместе, организовывал фотосессии.

Работала в ювелирном магазине

Иванну Сачук хорошо помнят в Новорудской гимназии, в которой она закончила девять классов. Как рассказала OBOZ.UA заведующая учебным заведением Вера Сахарчук, ранее гимназия была школой и директором тут работала бабушка Иванны.

Ее мама в гимназии работает библиотекарем, отец был техническим работником, сейчас он на пенсии. Кроме родителей, у Иванны осталось два брата – один из них окончил 11-й класс, а второй уже работает.

"Это очень хорошая, дружная семья. Сама Иванна запомнилась как творческая личность. Она всегда принимала участие в школьных вечерах. Очень хорошо училась, была способной, искренней, очень доброй, всегда с улыбкой, приветливая девочка", – говорит Сахарчук.

После школы Иванна тоже поехала в Луцк, поступила в Профессиональный колледж технологий, бизнеса и права Волынского национального университета. В последнее время работала продавцом в магазине "Золотой век".

На работе ее считали очень ответственным работником, она все схватывала буквально на лету.

Попрощались с молодой парой в воскресенье, 8 июня.