Пицца-дерун без масла для сытного перекуса: готовится блюдо в духовке

Картофель – очень бюджетный овощ для приготовления вкусных супов, а также пюре. Еще его можно вкусно запечь, пожарить, сделать деруны, пироги, запеканки.

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Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусной пиццы-деруна для перекуса, которая готовится элементарно.

Ингредиенты:

Картофель – 400 г

Сыр пармезан – 200 г

Сыр моцарелла – 100 г

Вода – 1/3 стакана

2 больших столовых ложки оливкового масла

Тимьян (его можно заменить любыми травами по вашему выбору)

Чеснок сухой

Соль и перец

Способ приготовления:

1. Натрите сыр, картофель, добавьте масло, муку, специи и перемешайте.

2. Выложите массу в форму, сверху присыпьте тертым пармезаном и запекайте в духовке при 180-200С, 30-40 минут.

Подавайте блюдо со сметаной, будет очень вкусно!

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