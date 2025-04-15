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Пицца-дерун без масла для сытного перекуса: готовится блюдо в духовке

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
4,5 т.
Пицца-дерун без масла для сытного перекуса: готовится блюдо в духовке

Картофель – очень бюджетный овощ для приготовления вкусных супов, а также пюре. Еще его можно вкусно запечь, пожарить, сделать деруны, пироги, запеканки.

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Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусной пиццы-деруна для перекуса, которая готовится элементарно.

Вкусная пицца-дерун

Ингредиенты:

  • Картофель – 400 г
  • Сыр пармезан – 200 г
  • Сыр моцарелла – 100 г
  • Вода – 1/3 стакана 
  • 2 больших столовых ложки оливкового масла
  • Тимьян (его можно заменить любыми травами по вашему выбору)
  • Чеснок сухой
  • Соль и перец

Способ приготовления:

1. Натрите сыр, картофель, добавьте масло, муку, специи и перемешайте.

Основа для блюда

2. Выложите массу в форму, сверху присыпьте тертым пармезаном и запекайте в духовке при 180-200С, 30-40 минут. 

Сколько запекать блюдо

Подавайте блюдо со сметаной, будет очень вкусно! 

Готовая пицца

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