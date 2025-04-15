Видео дня
Пицца-дерун без масла для сытного перекуса: готовится блюдо в духовке
Картофель – очень бюджетный овощ для приготовления вкусных супов, а также пюре. Еще его можно вкусно запечь, пожарить, сделать деруны, пироги, запеканки.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусной пиццы-деруна для перекуса, которая готовится элементарно.
Ингредиенты:
- Картофель – 400 г
- Сыр пармезан – 200 г
- Сыр моцарелла – 100 г
- Вода – 1/3 стакана
- 2 больших столовых ложки оливкового масла
- Тимьян (его можно заменить любыми травами по вашему выбору)
- Чеснок сухой
- Соль и перец
Способ приготовления:
1. Натрите сыр, картофель, добавьте масло, муку, специи и перемешайте.
2. Выложите массу в форму, сверху присыпьте тертым пармезаном и запекайте в духовке при 180-200С, 30-40 минут.
Подавайте блюдо со сметаной, будет очень вкусно!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: