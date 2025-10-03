Письмо от любимой давало силы выстоять: из российского плена вернулся пограничник Игорь из Мариуполя. Фото

Между Украиной и Россией 2 октября состоялся очередной обмен пленными. Домой вернулись 205 украинцев (185 военных и 20 гражданских), большинство из которых находились в российской неволе с 2022 года. Самому молодому освобожденному воину 26 лет, самому старшему – 59.

Среди освобожденных – пограничник Игорь из Мариуполя. Госпогранслужба Украины показала освобожденного украинского защитника с письмом от его жены.

"Это письмо он берег, как зеницу ока. Каждое слово от любимой давало ему силы выстоять в плену. Сегодня пограничник Игорь, защитник Мариуполя", – отметили в ГПСУ.

По утверждению Службы, среди тех, кто вернулся из плена – пограничники 1 пограничного отряда и 23 отряда Морской охраны ГПСУ.

Сам Игорь говорит, что "не мог поверить", когда в плену получил это письмо, он перечитывал его снова и снова, и слова любимой для него были "самой большой опорой" в неволе.

Военного узнала его бывшая учительница Марина Ежаковская. Она говорит, что очень гордится своим учеником. Как, собственно, и все мы, украинцы, гордимся своими защитниками.

