Писал диплом и мечтал открыть свой бар: что известно о погибшем от российской ракеты киевлянине Дмитрии Исаенко

31-летний студент магистратуры Дмитрий Исаенко погиб 17 июня во время прилета российской ракеты в девятиэтажку в Соломенском районе Киева. Многие видели фото и видео родителей Дмитрия, которые целый день просидели во дворе разрушенного дома, надеясь, что их сына смогут спасти. Но чуда не произошло, Дмитрий погиб под завалами здания, как и еще 26 его соседей. Цифра пока не окончательная – разбор завалов на момент написания материала продолжается.

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Готовил дипломную работу

Дмитрий Исаенко был студентом первого курса магистратуры Университета им. Драгоманова, учился на факультете физического воспитания.

Сейчас в деканате вуза все заняты подготовкой к похоронам студента. Говорят, что он был нормальным порядочным парнем. Как и все магистры, занимался дипломной работой, готовился в следующем году защитить ее и получить диплом.

Однако российская ракета перечеркнула все его планы. Как рассказывают соседи, с полуночи 17 июня россияне обстреливали их район "шахедами". От 10 до 15 дронов разрывались неподалеку. Потом около 3 часов ночи наступило затишье, и многие люди, решив, что все закончилось, вышли из укрытий и вернулись домой.

Однако в 4 утра началась ракетная атака. И одна из ракет точно попала в подъезд этого дома. Она прошила этажи, перекрытия рухнули, начался пожар. Спасателям удалось спасти лишь несколько человек, чьи квартиры находились на самом верху.

Хотел работать барменом

Родители Дмитрия живут неподалеку, в соседнем микрорайоне, и с раннего утра уже были возле разрушенного подъезда дома сына. Чуть позже туда приехали друзья и сокурсники Димы. Они также переживали за его судьбу и надеялись на чудо.

Однако к вечеру спасатели добрались до самых нижних этажей здания, и оттуда начали выносить тела жителей. Дмитрий оказался среди погибших. Невозможно было смотреть на горе отца, который в слезах упал на землю после того, как ему сообщили об этом.

Друзья Димы говорят, что парень был душой компании. Со школы он отличался удивительным чувством юмора, креативностью. Всегда был добрым и отзывчивым.

Дима работал в баре. Один из его друзей написал: "Я помню, как ты рассказывал мне, что хочешь открыть собственный бар. Помню, как ты на ночной смене в отеле устраивал импровизированные лекции по барной тематике и рассказывал историю каждого напитка. Я не помню, чтобы ты хоть раз на что-то жаловался. Всегда относился ко всему с юмором, даже в стендап тебя занесло, и там ты был хАрош".

Дмитрий действительно участвовал к выступлениях стендап, рассказывал смешные истории, и ему удавалось рассмешить публику. Друзья называли Диму "мистер Позитив", еще у него было прозвище "Белка".

"Прошлой ночью россия убила моего друга, который был мне как брат от другой матери. Мы потеряли сына, брата, друга, который приносил в жизнь только счастье. А сложные ситуации всегда проживал шутя с улыбкой на лице", – написал его друг Александр.

Пока еще неизвестна дата похорон Дмитрия Исаенко. Если кто-то хочет помочь его семье, то может перечислить средства на карту его товарища 4441 1111 2537 1967 или на банку https://send.monobank.ua/jar/8qFXEmD9Cf .