Пикантный соус "Ткемали" из желтых слив: идеальное дополнение к мясу и другим любимым блюдам
Самое время готовить домашний соус "Ткемали" на зиму. Для такого рецепта вам понадобятся сочные кисло-сладкие сливы. Очень вкусно выбрать именно желтые, такая заготовка станет прекрасным дополнением к мясу и другим вашим любимым блюдам.
Идея приготовления сливового соуса "Ткемали" на зиму опубликована на странице фудблогера Татьяны Юшиной (tanyushina) в Instagram.
Ингредиенты на 1 л соуса:
- желтая слива – 1,5 кг.
- вода – 100 мл.
- чеснок – 1 головка
- соль – 1 ст.л. без горки
- сахар – 1-2 ст.л. (по вкусу)
- уксус яблочный или винный – 2 ст.л.
Сухие пряности:
- хмели-сунели – 1 ч.л.
- молотая мята или свежий тимьян
- молотый кориандр – 1 ч.л.
- острый перец – по желанию
Способ приготовления:
1. Сливы помыть, удалить косточки.
2. залить сливы водой.
3. Довести до кипения и варить 10-15 минут, чтобы размякли.
4. Перетереть через сито или блендером до однородности. Пюре должно быть густое, без косточек и кожуры.
5. Высыпать все специи, соль, сахар.
6. Добавить мелко натертый чеснок и уксус.
7 Варить на маленьком огне 20-30 минут, периодически помешивая. Соус должен загустеть.
8. На чьем этапе можно попробовать и довести до вкуса.
9. горячий соус разлить в стерильные баночки. Герметично закрыть.
