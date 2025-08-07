Пикантный соус 'Ткемали' из желтых слив: идеальное дополнение к мясу и другим любимым блюдам

Самое время готовить домашний соус "Ткемали" на зиму. Для такого рецепта вам понадобятся сочные кисло-сладкие сливы. Очень вкусно выбрать именно желтые, такая заготовка станет прекрасным дополнением к мясу и другим вашим любимым блюдам.

Идея приготовления сливового соуса "Ткемали" на зиму опубликована на странице фудблогера Татьяны Юшиной (tanyushina) в Instagram.

Ингредиенты на 1 л соуса:

желтая слива – 1,5 кг.

вода – 100 мл.

чеснок – 1 головка

соль – 1 ст.л. без горки

сахар – 1-2 ст.л. (по вкусу)

уксус яблочный или винный – 2 ст.л.

Сухие пряности:

хмели-сунели – 1 ч.л.

молотая мята или свежий тимьян

молотый кориандр – 1 ч.л.

острый перец – по желанию

Способ приготовления:

1. Сливы помыть, удалить косточки.

2. залить сливы водой.

3. Довести до кипения и варить 10-15 минут, чтобы размякли.

4. Перетереть через сито или блендером до однородности. Пюре должно быть густое, без косточек и кожуры.

5. Высыпать все специи, соль, сахар.

6. Добавить мелко натертый чеснок и уксус.

7 Варить на маленьком огне 20-30 минут, периодически помешивая. Соус должен загустеть.

8. На чьем этапе можно попробовать и довести до вкуса.

9. горячий соус разлить в стерильные баночки. Герметично закрыть.

