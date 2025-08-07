УкраїнськаУКР
русскийРУС

Пикантный соус "Ткемали" из желтых слив: идеальное дополнение к мясу и другим любимым блюдам

Екатерина Ягович
Новости. Общество
2 минуты
264
Пикантный соус 'Ткемали' из желтых слив: идеальное дополнение к мясу и другим любимым блюдам

Самое время готовить домашний соус "Ткемали" на зиму. Для такого рецепта вам понадобятся сочные кисло-сладкие сливы. Очень вкусно выбрать именно желтые, такая заготовка станет прекрасным дополнением к мясу и другим вашим любимым блюдам.

Видео дня

Идея приготовления сливового соуса "Ткемали" на зиму опубликована на странице фудблогера Татьяны Юшиной (tanyushina) в Instagram.

Пикантный соус "Ткемали" из желтых слив: идеальное дополнение к мясу и другим любимым блюдам

Ингредиенты на 1 л соуса:

  • желтая слива – 1,5 кг.
  • вода – 100 мл.
  • чеснок – 1 головка
  • соль – 1 ст.л. без горки
  • сахар – 1-2 ст.л. (по вкусу)
  • уксус яблочный или винный – 2 ст.л.

Сухие пряности:

  • хмели-сунели – 1 ч.л.
  • молотая мята или свежий тимьян
  • молотый кориандр – 1 ч.л.
  • острый перец – по желанию

Способ приготовления:

Пикантный соус "Ткемали" из желтых слив: идеальное дополнение к мясу и другим любимым блюдам

1. Сливы помыть, удалить косточки.

2. залить сливы водой.

Пикантный соус "Ткемали" из желтых слив: идеальное дополнение к мясу и другим любимым блюдам

3. Довести до кипения и варить 10-15 минут, чтобы размякли.

Пикантный соус "Ткемали" из желтых слив: идеальное дополнение к мясу и другим любимым блюдам

4. Перетереть через сито или блендером до однородности. Пюре должно быть густое, без косточек и кожуры.

5. Высыпать все специи, соль, сахар.

Пикантный соус "Ткемали" из желтых слив: идеальное дополнение к мясу и другим любимым блюдам

6. Добавить мелко натертый чеснок и уксус.

7 Варить на маленьком огне 20-30 минут, периодически помешивая. Соус должен загустеть.

Пикантный соус "Ткемали" из желтых слив: идеальное дополнение к мясу и другим любимым блюдам

8. На чьем этапе можно попробовать и довести до вкуса.

Пикантный соус "Ткемали" из желтых слив: идеальное дополнение к мясу и другим любимым блюдам

9. горячий соус разлить в стерильные баночки. Герметично закрыть.

Пикантный соус "Ткемали" из желтых слив: идеальное дополнение к мясу и другим любимым блюдам

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: