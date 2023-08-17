Первая леди Елена Зеленская посетила инновационный центр 'Промприбор.Реновация' в Ивано-Франковске. Фото и видео

Жена главы государства Елена Зеленская в рамках рабочей поездки на Прикарпатье ознакомилась с результатами модернизации завода "Промприбор. Реновация" в Ивано-Франковске. Он претерпел трансформацию из заброшенного предприятия в инновационный центр.

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Об этом первая леди рассказала в Telegram. "Промприбор" работал всего на 10% мощности, тогда и появилась команда, занявшаяся его реновацией и переосмыслением.

"Вместо пошива брендовой одежды для Европы – производство модульных спальников, огнеупорной формы для тактической и армейской авиации, тактических рюкзаков, адаптивной одежды для раненых военных. После начала полномасштабного вторжения бренд женской одежды Наталки Найди из Ивано-Франковска полностью изменил приоритеты. из резидентов проекта "Промприбор.Реновация". Этот когда-то старый завод в центре города - самый мощный пример того, как можно измениться в ответ на запросы времени", – отметила Зеленская.

Согласно её словам, на территории бывших цехов появилась уникальная система взаимодействия между бизнесом, искусством, образованием и урбанистикой. На месте прежнего завода будет создана инфраструктура, включающая в себя школу новых профессий, спортивный центр, фудмаркет с 15 разнообразными ресторанными концепциями, конференц-залы, фотостудию, зал для практики йоги и современного танца, коворкинг для родителей с детской комнатой, пункты сортировки, городскую читальню и книжный магазин, альтернативную школу для детей, а также гостиницу и хостел-коливинг.

А также супруга Зеленского отметила, что на территории также появился мейкерспейс – вдохновляющее пространство, объединяющее группы крафтовых производителей, инженеров, дизайнеров, архитекторов, художников и ученых, которые работают с различными материалами, такими как дерево, металл, робототехника, текстиль, переработанный пластик, керамика, а также с использованием альтернативных материалов.

Таким образом, завод превратился в инновационный центр, который стал местом для самореализации и творчества как местных жителей, так и военнослужащих на линии фронта. Здесь люди работают, вдохновляются, обмениваются идеями и проводят свое время.

Зеленская считает, что "Промприбор.Реновация" является примером "инклюзивной экономики", когда старое наполняется новым содержанием и оживает, разрушенное отстраивается еще лучше, интересы всех учтены и совмещены, а развитие доступно каждому.

Первая леди добавила, что это один из главных принципов, по которому должна восстанавливаться вся страна.

Напомним, что на заводе "Промприбор. Реновация" в Ивано-Франковске начинал свои исследования известный украинский изобретатель Сергей Каминский.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской и лидером Республики Корея Юн Сок Ёль вместе с супругой Ким Кон Хи посетили Национальный заповедник "София Киевская". Это произошло во время визита в Киев в субботу, 15 июля.

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