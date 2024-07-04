Май 2022-го. Я возвращаюсь в Киев из Винницы. А Киев – украиноязычный. Помню, как сажусь в такси — а водители говорят на ломаном, но на украинском. Помню, как прохожу мимо детских площадок — а там дети, которые не покидали Киев или вернулись с родителями, говорят по-украински.

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Минає два роки. Я ходжу Києвом, який знову російськомовний. Сідаю у таксі — а водії говорять чистою російською. Проходжу повз дитячі майданчики — а там ті ж діти, які говорили два роки тому українською, вже балакають російською.

Може, досить? Може, пора нарешті зробити цей вибір?

Я була російськомовною все своє життя. Щойно закінчувалися уроки, де ми вчили українську, — я їхала з російськомовними батьками додому, йшла на російськомовні гуртки та гралася з такими самими російськомовними друзями. Російська була скрізь, тому очевидно, що нею я і говорила.

Однак на початку повномасштабного вторгнення я зрозуміла, що це не виправдання. Я живу в Україні. Я вчилася українською. Я хочу, аби все російське зникло з цієї території. Тож я ухвалила важке для себе рішення і почала. Я перейшла на українську з мамою, перейшла з друзями, перейшла з хлопцем. З ним було найважче: ми сварилися, ми кричали одне на одного, ми навіть хотіли відмовитися від переходу і залишити все як є.

Але ми не здалися. І ми змогли.

Сьогодні я говорю, пишу і думаю українською. Так, неідеально, так, десь я лінуюся. Але я перетерпіла цей період адаптації — і звільнилася від того тягаря, який висів наді мною у вигляді чужої, — але що важливіше, — жорстокої мови. Бо це не просто мова. Нею вбuvають, нею катyuть, нею ґваlтuuть. Її слова несуть смеrtь — жодної іншої функції у них нема.

Мій приклад — це доказ, що для мови немає виправдань. І що перейти на українську можливо.

Робіть цей вибір. Робіть його прямо зараз. Без жодних клятих виправдань і жодних "але". Бо ці страждання довжиною місяць і поруч не стоять з тим, що переживають українці, яких цією мовою п0лонили.