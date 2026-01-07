Перестаньте варить брокколи: этот способ приготовления сделает ее вкуснее
Иногда бывает трудно есть овощи, особенно если они пресные. Для того, чтобы они стали намного вкуснее, стоит отказаться от традиционной их варки.
Шеф-повар Стивен Бидди рассказал в TikTok, как лучше готовить брокколи, чтобы она не была обыденным и скучным блюдом.
Так, кулинар посоветовал заменить кастрюлю на сковороду. Готовя брокколи на сильном огне, вы поможете овощам подрумяниться и придадите им другой вкус.
Шеф-повар сказал, что именно обугливание "открывает вкус". Чтобы брокколи хорошо приготовилась и была мягкой, добавьте немного воды. Это создаст пар, который поможет приготовить овощи и создать замечательную нежную текстуру.
Как вкусно приготовить брокколи
Ингредиенты
- 200 г брокколи
- Одна чайная ложка кунжутного масла
- Два зубчика чеснока, тонко нарезанные
- Кусочек имбиря размером с большой палец, тертый
- Две-три капли соевого соуса
- Немного воды
- Щепотка хлопьев чили
- Одна чайная ложка семян кунжута
- Одна чайная ложка белого винного уксуса.
Способ приготовления
Разрежьте любые толстые стебли брокколи вдоль пополам.
Разогрейте большую сковороду до горячего состояния, добавьте кунжутное масло и брокколи. Слегка приправьте солью.
Оставьте ее, чтобы хорошо подрумянилась с одной стороны, не переворачивайте слишком сильно. Добавьте чеснок и имбирь, готовьте до появления аромата.
Добавьте соевый соус и немного воды, дайте ему пропариться и доварите брокколи.
Добавьте хлопья чили, семена кунжута и немного белого винного уксуса.
