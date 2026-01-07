Перестаньте варить брокколи: этот способ приготовления сделает ее вкуснее

Иногда бывает трудно есть овощи, особенно если они пресные. Для того, чтобы они стали намного вкуснее, стоит отказаться от традиционной их варки.

Шеф-повар Стивен Бидди рассказал в TikTok, как лучше готовить брокколи, чтобы она не была обыденным и скучным блюдом.

Так, кулинар посоветовал заменить кастрюлю на сковороду. Готовя брокколи на сильном огне, вы поможете овощам подрумяниться и придадите им другой вкус.

Шеф-повар сказал, что именно обугливание "открывает вкус". Чтобы брокколи хорошо приготовилась и была мягкой, добавьте немного воды. Это создаст пар, который поможет приготовить овощи и создать замечательную нежную текстуру.

Как вкусно приготовить брокколи

Ингредиенты

200 г брокколи

Одна чайная ложка кунжутного масла

Два зубчика чеснока, тонко нарезанные

Кусочек имбиря размером с большой палец, тертый

Две-три капли соевого соуса

Немного воды

Щепотка хлопьев чили

Одна чайная ложка семян кунжута

Одна чайная ложка белого винного уксуса.

Способ приготовления

Разрежьте любые толстые стебли брокколи вдоль пополам.

Разогрейте большую сковороду до горячего состояния, добавьте кунжутное масло и брокколи. Слегка приправьте солью.

Оставьте ее, чтобы хорошо подрумянилась с одной стороны, не переворачивайте слишком сильно. Добавьте чеснок и имбирь, готовьте до появления аромата.

Добавьте соевый соус и немного воды, дайте ему пропариться и доварите брокколи.

Добавьте хлопья чили, семена кунжута и немного белого винного уксуса.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, с чем вкусно приготовить брокколи в духовке.

