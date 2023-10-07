Переселенцы, живущие в поселке Таирово в Одесской области, получают продуктовые наборы от Фонда Рината Ахметова
Выдачи гуманитарной помощи от Фонда Рината Ахметова продолжаются в поселке Таирово Одесской области. Ее могут получить вынужденные переселенцы из разных областей Украины, которые живут в этом населенном пункте.
Фонд Рината Ахметова направил для них 2500 наборов с продуктами первой необходимости.
В составе каждого набора – макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, подсолнечное масло, тушеное мясо, паштет и печеньем. Это значительная помощь, ведь люди налаживают жизнь с чистого листа.
С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".
По вопросам получения продовольственной помощи территориальным общинам обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.