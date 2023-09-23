Переселенцы в поселке Таирово в Одесской области получают гуманитарную помощь от Фонда Рината Ахметова

Выдачи продовольственной помощи от Фонда Рината Ахметова продолжаются в поселке Таирово. Ее могут получить вынужденные переселенцы, эвакуировавшиеся из разных регионов Украины.

Фонд Рината Ахметова отправил в этот населенный пункт в Одесской области 2500 наборов с продуктами длительного хранения.

В каждом наборе – макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, подсолнечное масло, тушеное мясо, паштет и печеньем. Это весомая поддержка, и люди ее ожидают.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".