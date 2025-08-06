Переселенцы из Кураховской громады в Днепре получили помощь от Фонда Рината Ахметова

Фонд Рината Ахметова передал гуманитарную помощь для жителей Курахово и окрестных населенных пунктов, которые из-за войны были вынуждены эвакуироваться в Днепр. Выдача продуктов проходила в хабе "Центр поддержки ВПЛ Кураховской громады" и уже завершена.

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В составе каждого набора продукты первой необходимости: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.

Фонд передал для жителей Украины почти 13,5 миллионов продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Бизнесы SCM, Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" направили на помощь стране, военным и мирным людям уже 11,3 млрд грн ($315 млн) с начала полномасштабного вторжения.