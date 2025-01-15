Перепады от 10 градусов мороза до 6 тепла: синоптики дали прогноз погоды на четверг, 16 января

В четверг, 16 января, погода в Украине будет разной – в зависимости от региона температура воздуха будет колебаться от "минусов" до "плюсов" с разницей в 10-13 градусов. А вот существенные осадки маловероятны.

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Об этом сообщили в Укргидрометцентре. По прогнозам синоптиков, в некоторых регионах ожидается гололедица.

16 января в Украине облачно с прояснениями, без существенных осадков. Небольшой снег будет идти лишь на Закарпатье и Прикарпатье.

Также синоптики предупреждают, что на западе и севере страны, а также в Винницкой области на дорогах ожидается гололедица. Так что водителям следует быть осторожными.

Ветер северо-западный, с переходом на западный, 5-10 м/с.

Температура в течение суток будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. А в Карпатах ночью столбики термометров упадут до -5...-10.

Днем теплее всего будет на юге страны, где температура воздуха прогреется до +6. Однако ночью здесь грянет мороз -2...-7.

В Киеве и области 16 января облачно с прояснениями. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

И хотя в четверг существенных осадков в Киевской области не прогнозируется, на дорогах области местами гололедица.

Температура в течение суток -2...+3.

В Киеве ночью около 0°, днем +1...+3.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине температура воздуха ближе к концу недели несколько повысится. Антициклон с запада усилится и обеспечит погоду без осадков.

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