Пьер Береговуа: экс-премьер-министр Франции украинского происхождения, для которого честь оказалась дороже жизни

Пьер Береговуа сделал самую правильную для политика карьеру: свой путь к верхам общества он начал простым рабочим, а затем, пройдя все необходимые "ступеньки", без чьей-либо протекции, закончил его на посту премьер-министра Франции. Увы, на последнем он пробыл меньше года: его карьеру, а как следствие, и жизнь разрушил коррупционный скандал, который в наши дни показался бы незначительным, но тридцать с лишним лет назад его было достаточно, чтобы уничтожить репутацию политика, до этого времени казавшуюся безупречной. До сих пор доподлинно неизвестно, что случилось с Пьером Береговуа тихим вечером 1 мая 1993 года, но, по версии следствия, он покончил жизнь самоубийством – честь для него оказалась дороже собственной жизни.

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Петр Береговой из Девиль-ле-Руана

Пьер Береговуа – имя при рождении Петр Адрианович Береговой – появился на свет 23 декабря 1925 года во Франции, в городе Девиль-ле-Руан. Его мать Ирен Бодлен была француженкой, отец Адриан Береговой – уроженцем украинского Изюма на Харьковщине. Во время Первой мировой войны он служил в экспедиционном корпусе, который вел военные действия на территории Европы – во Франции и Греции. Узнав о событиях на родине, он решил домой не возвращаться: во время Гражданской войны его, как белого офицера, скорее всего, расстреляли бы. На заработанные на военной службе деньги Береговой открыл небольшое кафе и вскоре женился, а его фамилию французы переиначили на свой лад – так Береговой стал Береговуа, а его родившийся вскоре сын Петр – Пьером.

От партизана и рабочего до премьер-министра Франции

Когда после начала Второй мировой войны немецкие войска вошли во Францию, Пьеру было 15 лет, и уже спустя два года он стал участником антифашистского Движения Сопротивления, начавшего действовать сразу же после оккупации Франции и перемирия, подписанного маршалом Петеном. Береговуа воевал в партизанском отряде и часто, выполняя важные задания, рисковал жизнью. После войны Пьер, не успевший получить образование, устроился на завод фрезеровщиком, работал на железной дороге и в газовой компании. Защищая интересы рабочих, Береговуа стал профсоюзным лидером, а затем одним из руководителей Социалистической партии Франции. В 1984-1992 годах, при президентстве однопартийца Береговуа Франсуа Миттерана, он занимал несколько государственных должностей: был министром экономики и финансов, а в 1992-1993 годах – премьер-министром Франции.

Коррупционный скандал

В 1993 году Социалистическая партия проиграла выборы в парламент, а сам Береговуа оказался в центре коррупционного скандала, что было особенно печально, если учесть его репутацию борца с коррупцией. Французы еще помнили его речь в Национальном собрании, которую он произнес 8 апреля 1992 года, вступая в должность премьер-министра: тогда он обещал искоренить этот социальный порок. Береговуа обвиняли в получении беспроцентной ссуды в миллион франков, которая в переводе на евро составляла 150 тысяч, – якобы на эти деньги он, будучи премьер-министром, купил квартиру. По сравнению с бушевавшими тогда по-настоящему громкими коррупционными скандалами – с нефтяной компанией Elf и продажей военных фрегатов Тайваню – сумма была, мягко говоря, несерьезной, но пресса откровенно травила экс-премьер-министра, а демонстранты скандировали: "Займи и нам миллион!" Береговуа, не пробыв на своем посту и года, вынужден был подать в отставку.

Самоубийство…

Произошедшее самым негативным образом сказалось на психологическом состоянии Береговуа – одно обвинение перечеркнуло все, что он делал годами. Возможно, депрессивное состояние и подтолкнуло его к суицидальным мыслям. 1 мая 1993 года Береговуа выступал на митинге в городе Невер, после на автомобиле возвращался домой, в Париж. По воспоминаем шофера, он долго разговаривал с кем-то по телефону, а потом попросил остановить машину около канала в парке госпиталя Валь-де-Грас – сказал, что хочет прогуляться. Услышав выстрелы, шофер бросился к Береговуа и нашел его с пулей в виске: экс-премьер-министр застрелился из пистолета, который тайком взял у своего телохранителя. Предсмертной записки он не оставил.

…или убийство?

Впрочем, существует и другая версия смерти Пьера Береговуа, согласно которой никакого самоубийства не было – политика хладнокровно застрелили. В частности, об этом говорит тот факт, что выстрел был не один – невозможно выстрелить себе в голову два раза подряд. К тому же пуля, убившая Береговуа, не совпала с найденным рядом с ним пистолетом – по мнению экспертов, она была выпущена из другого оружия. Несмотря на это, ход делу дан не был – версия самоубийства всех устраивала, тем более что экс-премьер-министр знал много чужих тайн и мог рассказать о настоящих коррупционерах во французской власти. На церемонии прощания с Береговуа Франсуа Миттеран обвинил в его смерти журналистов, которые, по его словам, перешли в этом деле все профессиональные и человеческие границы.

Всегда помнил о своих корнях

По воспоминаниям близких, Береговуа никогда не забывал о том, где его корни. Он поддерживал украинских эмигрантов, помогая им приспособиться к жизни за рубежом: помогал им устроиться на работу, найти жилье, устроить детей на учебу. Неудивительно, что именно благодаря соотечественникам Береговуа встретил свою будущую жену – они оказались в одной компании на празднике, который отмечали с друзьями в украинской семье. В 1999 году Жильберта Береговуа открыла в Хмельницком медико-социальный центр, в котором помогали малоимущим жителям города продуктами, одеждой и медикаментами. По словам вдовы Береговуа, в своем завещании муж просил ее продолжать помогать нашей стране и ее жителям всеми возможными способами, как это делал он сам.