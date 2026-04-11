Пасха 2026: будет ли выходной 13 апреля

Светлое Христово Воскресение является одним из самых значимых государственных праздников в Украине, который в 2026 году приходится на 12 апреля. Традиционно этот день отмечается в выходной, что позволяет семьям собраться вместе для празднования.

Однако продолжающаяся полномасштабная война вносит существенные коррективы в привычный календарь праздничных дней. Многие граждане интересуются, будет ли понедельник, 13 апреля, нерабочим днем, как это было в мирные времена.

Поскольку государственная безопасность и экономическая стабильность остаются приоритетами, правила предоставления отдыха в этом году регулируются специальным законодательством.

В обычных условиях статья 73 Кодекса законов о труде предусматривает перенос выходного дня на понедельник, если праздничный день совпадает с воскресеньем. Однако из-за продления срока действия военного положения, в стране продолжают действовать ограничения в отношении трудового законодательства. В соответствии с нормами закона "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", все дополнительные выходные по случаю государственных праздников пока отменены. Таким образом, на общегосударственном уровне 13 апреля считается обычным рабочим днем.

Несмотря на отсутствие официального государственного выходного, ситуация может отличаться в зависимости от места работы. Руководители частных предприятий и организаций имеют полномочия устанавливать график труда и отдыха по своему усмотрению, руководствуясь внутренним распорядком компании. Это означает, что часть украинцев все же сможет получить свободный понедельник, если такое решение поддержит их работодатель. Гражданам рекомендуют заранее уточнять планы работы в своих отделах кадров или непосредственно у руководства, чтобы правильно спланировать праздничные дни.

