Партии Залужного, Зеленского и Порошенко лидируют, 'Евросолидарность' – первая среди парламентских сил: опрос

Потенциальная партия Залужного, Блок Зеленского и "Европейская Солидарность" имеют самый высокий уровень поддержки на потенциальных выборах в Верховную Раду. Партия Порошенко также лидирует среди политических сил, которые сейчас представлены в парламенте. Такие результаты опроса публикует "Социополис".

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Согласно результатам опроса, в случае проведения выборов в Верховную Раду Украины в конце мая 2026 года за потенциальную партию Валерия Залужного проголосовали бы 12,7% от всех опрошенных или 16,1% среди тех, кто принял бы участие в голосовании и определился с выбором; за "Блок Владимира Зеленского" – соответственно 11,3% и 14,4%; за партию "Европейская Солидарность" Петра Порошенко – соответственно 9,2% и 11,7%.

Более 5% от всех опрошенных также набирают партия Буданова и партия "Умная политика" Дмитрия Разумкова (соответственно 8,6% и 8,4% от всех опрошенных и 10,9% и 10,7% среди тех, кто принял бы участие в голосовании и определился с выбором). Партия "Третья Штурмовая бригада" Андрея Билецкого имеет поддержку 7,0% от всех опрошенных и 8,9% среди тех, кто принял бы участие в голосовании и определился с выбором.

На грани 5%-го барьера находятся партия "Азов" Дениса Прокопенко – 4,9% от всех опрошенных и 6,2% среди тех, кто определился с выбором, и партия Александра Усика – соответственно 4,1% и 5,2%.

Остальные политические силы имеют более низкую поддержку.

Среди политических сил, которые сейчас представлены в Верховной Раде, лидирует партия "Европейская Солидарность" Петра Порошенко – ее поддерживают 17,4% от всех опрошенных и 39,4% среди тех, кто принял бы участие в голосовании и определился с выбором. Партию "Слуга народа" поддерживают 13,0% от всех опрошенных и 29,4% среди тех, кто принял бы участие в голосовании и определился с выбором.

Значительно более низкий уровень поддержки имеют другие парламентские политические силы: "Голос" – соответственно 4,2% и 9,5%, "ВО "Батькивщина" – соответственно 3,8% и 8,6%, "Платформа за жизнь и мир" – соответственно 3,7% и 8,4%, "Восстановление Украины" – соответственно 1,5% и 3,4%, "За будущее" – соответственно 0,4% и 0,9%, "Доверие" – соответственно 0,2% и 0,4%.

66,1% респондентов считают, что выборы в Украине можно проводить только после отмены военного положения. Зато 29,4% опрошенных поддерживают возможность проведения выборов во время военного положения в случае такой необходимости. Еще 4,5% участников опроса не смогли определиться со своим отношением к этому вопросу.

Опрос проводился с 24 по 29 мая 2026 года.

Метод опроса – телефонное интервью CATI (Сomputer-Аѕѕіѕтег Telephone Іnterviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров).

Целевая аудитория – жители Украины в возрасте от 18 лет, за исключением жителей Автономной Республики Крым, г. Севастополя, отдельных районов Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей и других временно оккупированных территорий, где на время проведения опроса отсутствовала мобильная связь украинских операторов. Жители Украины, которые на время проведения опроса находились за пределами Украины, в исследуемую генеральную совокупность (объект исследования) не включались.

Объем выборки –1002 респондента. Теоретическая статистическая погрешность не превышает 3,1%.