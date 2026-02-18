Память о тех событиях должна мотивировать нас не сдаваться: Порошенко в годовщину расстрелов на Майдане поделился воспоминаниями

Украинцам во время Революции Достоинства помогли выстоять беспрецедентное единство, сплоченность и сила правды. Память о тех событиях должна мотивировать нас не сдаваться и теперь.

Это подчеркнул пятый Петр Порошенко. В годовщину расстрелов на Майдане он поделился воспоминаниями о событиях тех дней.

"В тот зимний день, в разгар Революции Достоинства, украинцы держались бок о бок. У них были только "коктейли Молотова" и уверенность в том, что они поступают правильно. "Беркутовцы" получили приказ разогнать мирное шествие. Они не жалели ни сил, ни средств. В ход шло все – от слезоточивого газа до боевых пуль. Центр столицы превратился в поле кровавой битвы. В те дни казалось, что тьма накрывает собой все вокруг. Авторитаризм наступал, а демократия боролась из последних сил", – напомнил Порошенко.

"Но украинцы продолжали стоять за собственное Достоинство и Свободу. Не сдались и не отступили. Мы все стояли бок о бок и помогали раненым. В то время как Андрей Парубий, комендант Майдана, координировал Самооборону в самые горячие дни противостояния. Это была – ежедневная личная ответственность за людей, за порядок, за безопасность на площади, ставшей сердцем страны", – пишет Порошенко в соцсетях.

"Именно это единство – и тех, кто стоял на баррикадах, и тех, кто организовывал оборону – помогла выстоять. Уже за считанные дни янукович сбежал из страны, а украинцы победили", – констатировал Порошенко.

"С того момента мы прошли большой путь — сегодня продолжаются уже другие битвы той войны. И память о тех событиях, о Небесной Сотне и обо всех, кто тогда взял на себя ответственность за судьбу государства, должна мотивировать нас не сдаваться и теперь", – пишет Петр Порошенко.