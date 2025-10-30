Ожидаются рекордные для начала ноября +20 градусов: синоптик анонсировала начало 'бабьего лета'

Погода до конца недели принесет нам приятные сюрпризы. В ближайшие дни в Украину наконец-то пожалует "бабье лето".

Об этом рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. По ее словам, ожидается потепление.

Как пояснила синоптик, по территории Украины проходит атмосферный фронт, двигаясь с запада на восток, однако, "в целом мы можем рассчитывать на положительные изменения".

В пятницу и субботу этот атмосферный фронт сместится в восточные и северо-восточные области. Поэтому ночью 31 октября в западных и северных областях могут пройти дожди.

Однако, на остальной территории будет без осадков, ожидаются переменная облачность с прояснениями, а дневные температуры немного повысятся.

По словам Птухи, еще одна хорошая новость в том, что ночных заморозков не будет – ожидаются плюсовые температуры и днем, и ночью "даже с тенденцией к повышению".

Так, ночью столбики термометров будут колебаться в пределах +2... +9 градусов, а в дневные часы +10... +16.

Теплее всего будет на юге страны, где местами температура поднимется даже до +17... +20 градусов.

"Но это достаточно локально и только по южным регионам, и то не везде", – отметила синоптик.

Зато Карпаты классически будут оставаться центром прохлады. В горах ночью может быть -3... +3 градуса, днем +2... +8.

"Но это касается преимущественно высокогорья", – уточнила Наталья Птуха.

В воскресенье и понедельник, 2-3 ноября, над Украиной также будет господствовать поле повышенного атмосферного давления, что обеспечит погоду без осадков.

Эти дни станут началом запоздалого "бабьего лета", хотя синоптики, как пояснила Птуха, не пользуются такой терминологией.

"По поводу "бабьего лета", то это чисто народное название. Это повышение температурных показателей будет происходить вследствие прохождения более теплой воздушной массы по нашей территории. Как его называть, то это уже каждый сам может решать", – говорит синоптик.

В целом, по словам Птухи, 2 ноября ожидается температура воздуха несколько выше климатической нормы. Хотя в западных областях может моросить небольшой осенний дождик, будет тепло почти по летнему.

В понедельник и вторник на западе и юге страны температура воздуха поднимется до +19 градусов.

На остальной территории в эти дни ночью ожидается +3... +9, днем +10... +16 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик Наталья Диденко также обещает потепление. По ее прогнозам, в Украине потеплеет с 30 октября.

