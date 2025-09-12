Ожидается прояснение: синоптики сказали, где в субботу не будет дождей
В субботу, 13 сентября, в Украине будет царить в основном сухая и теплая погода. Днем столбики термометров будут достигать +18...+23 градусов, а на Закарпатье и в Одесской области до +26 . В то же время на западе страны возможны дожди и туманы, объявлен желтый уровень опасности.
Такой прогноз погоды обнародовали в Укргидрометцентре. По данным синоптиков, в субботу в Украине ожидается переменная облачность, в большинстве областей будет сухо и тепло.
Где ждать летней погоды
Ночью в Ривненской, Хмельницкой и Винницкой областях, а днем в Карпатах местами небольшой дождь.
На остальной территории – без осадков.
Ночью ожидается +10...+15 градусов, на востоке страны +5...+10 градусов. Днем +18...+23 градуса, на Закарпатье и Одесской области – до +26 градусов.
Ночью и утром в западных областях – туман. Видимость составит 200-500 м, объявлен I уровень опасности, желтый.
Такие погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта, предупредили в Укргидрометцентре.
Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.
Прогноз погоды на субботу в Киеве и области
По прогнозу Укргидрометцентра, 13 сентября в Киеве и по области осадков не предвидится.
Переменная облачность, ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Ночью на Киевщине +10...+15 градусов, днем +18...23 градуса.
В Киеве ночью +13...+15 градусов, днем +21...23 градуса.
Ближайшие дни будут теплыми
По данным синоптиков, воскресенье и первая половина новой недели в Украине будут оставаться теплыми.
Погода будет почти летней, однако в западных областях прогнозируют ежедневные кратковременные дожди.
В среду, 17 сентября, осадки распространятся на часть центральных и северных областей.
