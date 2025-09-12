Ожидается прояснение: синоптики сказали, где в субботу не будет дождей

В субботу, 13 сентября, в Украине будет царить в основном сухая и теплая погода. Днем столбики термометров будут достигать +18...+23 градусов, а на Закарпатье и в Одесской области до +26 . В то же время на западе страны возможны дожди и туманы, объявлен желтый уровень опасности.

Видео дня

Такой прогноз погоды обнародовали в Укргидрометцентре. По данным синоптиков, в субботу в Украине ожидается переменная облачность, в большинстве областей будет сухо и тепло.

Где ждать летней погоды

Ночью в Ривненской, Хмельницкой и Винницкой областях, а днем в Карпатах местами небольшой дождь.

На остальной территории – без осадков.

Ночью ожидается +10...+15 градусов, на востоке страны +5...+10 градусов. Днем +18...+23 градуса, на Закарпатье и Одесской области – до +26 градусов.

Ночью и утром в западных областях – туман. Видимость составит 200-500 м, объявлен I уровень опасности, желтый.

Такие погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта, предупредили в Укргидрометцентре.

Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.

Прогноз погоды на субботу в Киеве и области

По прогнозу Укргидрометцентра, 13 сентября в Киеве и по области осадков не предвидится.

Переменная облачность, ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Ночью на Киевщине +10...+15 градусов, днем +18...23 градуса.

В Киеве ночью +13...+15 градусов, днем +21...23 градуса.

Ближайшие дни будут теплыми

По данным синоптиков, воскресенье и первая половина новой недели в Украине будут оставаться теплыми.

Погода будет почти летней, однако в западных областях прогнозируют ежедневные кратковременные дожди.

В среду, 17 сентября, осадки распространятся на часть центральных и северных областей.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее украинский синоптик Наталья Диденко назвала дату, когда в Украину придет осеннее похолодание. До этого дня погода будет оставаться фактически летней.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!