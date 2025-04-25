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Овощной салат с вкусной заправкой: готовить можно каждый день

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
444
Рецепт блюда

Овощные салаты – лучшее блюдо для любого приема пищи. Готовить салаты можно из любых овощей, а заправлять салаты лучше сметаной или вкусными домашними соусами.

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Из чего приготовить салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из огурцов, лука и яиц.

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • Огурец
  • Лук
  • Кукуруза
  • Яйца
  • Зелень

Для заправки:

  • Сметана
  • Горчица (желательно в зернах)
  • Мед
  • Соль, перец, перец чили
  • Сок половины лимона

Способ приготовления:

1. Порежьте кубиком огурцы и лук, яйца. Добавьте к овощам зелень, кукурузу.

Овощи для салата

2. Смешайте все для соуса.

Соус для блюда

3. Заправьте салат, перемешайте и можно есть.

Готовый салат

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