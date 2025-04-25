Овощной салат с вкусной заправкой: готовить можно каждый день

Овощные салаты – лучшее блюдо для любого приема пищи. Готовить салаты можно из любых овощей, а заправлять салаты лучше сметаной или вкусными домашними соусами.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из огурцов, лука и яиц.

Ингредиенты:

Огурец

Лук

Кукуруза

Яйца

Зелень

Для заправки:

Сметана

Горчица (желательно в зернах)

Мед

Соль, перец, перец чили

Сок половины лимона

Способ приготовления:

1. Порежьте кубиком огурцы и лук, яйца. Добавьте к овощам зелень, кукурузу.

2. Смешайте все для соуса.

3. Заправьте салат, перемешайте и можно есть.

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