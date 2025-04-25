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Овощной салат с вкусной заправкой: готовить можно каждый день
Овощные салаты – лучшее блюдо для любого приема пищи. Готовить салаты можно из любых овощей, а заправлять салаты лучше сметаной или вкусными домашними соусами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из огурцов, лука и яиц.
Ингредиенты:
- Огурец
- Лук
- Кукуруза
- Яйца
- Зелень
Для заправки:
- Сметана
- Горчица (желательно в зернах)
- Мед
- Соль, перец, перец чили
- Сок половины лимона
Способ приготовления:
1. Порежьте кубиком огурцы и лук, яйца. Добавьте к овощам зелень, кукурузу.
2. Смешайте все для соуса.
3. Заправьте салат, перемешайте и можно есть.
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