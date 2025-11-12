Отдал жизнь за Украину: в районе Покровска погиб защитник со Львовщины. Фото

Защищая Украину, погиб защитник со Львовщины Василий Лотоцкий. Последний бой он принял в Покровске.

Смертельные ранения Герою нанес вражеский дрон. О потере сообщили в Перемышлянском городском совете.

Что известно о Герое

В горсовете рассказали, что родился Василий Лотоцкий в 1988 году. Жил в Перемышлянах.

После начала полномасштабного вторжения РФ он стал в ряды украинского войска – и участвовал, в частности, в защите города Покровск, на захват которого россияне сейчас направляют максимальные силы.

"Василий отдал свою жизнь, мужественно выполняя воинский долг и оставаясь верным присяге и украинскому народу. Воин погиб в районе населенного пункта Покровск Донецкой области в результате попадания вражеского FPV-дрона. Выражаем искренние соболезнования родным, близким и побратимам погибшего Героя. Светлая память и вечный почет Защитнику Украины Он навсегда останется в наших сердцах", – говорится в сообщении.

Пока место и время встречи 37-летнего Героя, который возвращается домой на щите, неизвестно. Об этом в горсовете пообещали сообщить позже.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области погиб прикарпатский полицейский Константин Козубяк. Он выполнял служебное задание вблизи Константиновки, когда подразделение попало под вражеский обстрел. Офицер погиб на месте.

Также стало известно, что в Донецкой области погиб защитник с позывным "Поляк". Александр Коклонский воевал в рядах 12-й бригады оперативного назначения "Азов" НГУ. 5 ноября в Краматорском районе Донецкой области нацгвардеец погиб во время вражеского артобстрела. Ему навсегда останется 22 года.

