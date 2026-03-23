Отдал жизнь за Украину: в Донецкой области в результате удара вражеского КАБа погиб защитник с Волыни. Фото

В боях за Украину погиб воин с Волыни Тарас Шавлай. Он добровольцем стал в ряды украинской армии еще в 2022 году.

Видео дня

Жизнь защитника оборвалась 10 октября 2025 года в Донецкой области, через пять месяцев спустя Тарас возвращается домой на щите. О потере сообщили в Городищенской территориальной громаде.

Что известно о Герое

В Городищенской территориальной громаде сообщили о гибели земляка – Тараса Шавлая – который защищал Украину от российских оккупантов.

"С глубокой скорбью сообщаем, что Городищенская громада получила трагическую весть — в борьбе за свободу и независимость Украины на щите возвращается погибший Защитник, житель села Угрынив — старший солдат Шавлай Тарас Николаевич, 14 августа 1988 года рождения", – указано в сообщении.

В громаде рассказали, что на войну Тарас ушел добровольцем в 2022 году. Службу он проходил в должности водителя-сапера инженерно-саперного отделения в одном из механизированных батальонов ВСУ.

Погиб воин 10 октября 2025 года во время выполнения боевого задания в районе Константиновки Краматорского района Донецкой области. Жизнь Тараса Шавлая оборвал удар КАБ.

"Верный военной присяге на верность Украинскому народу, он мужественно выполнил свой воинский долг в бою за Украину, ее свободу и независимость", – отметили в громаде.

С Тарасом Шавлаем Городищенская громада будет прощаться 23 марта.

Как рассказали в общине, около 10 часов кортеж с телом Героя выедет из Волынского областного бюро судебно-медицинской экспертизы (ул. Стефаника) – и ориентировочно к 10:40 прибудет в село Угрынив.

Сначала пешеходное шествие отправится в храм Воздвижения Честного Креста. После этого траурная процессия направится к дому Героя, где будет совершена заупокойная лития.

"Возле дома Героя будут организованы автобусы, чтобы все желающие могли доехать до кладбища. Захоронение состоится на новом кладбище села Угрынив. Просим жителей общины достойно встретить Защитника Украины и отдать ему последний долг", – призвали в общине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!