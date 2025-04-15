Отдал жизнь за Украину: в Черкассах попрощались с оператором отделения РЭБ, погибшим на Харьковщине. Фото

В Черкассах навсегда простились с украинским воином Максимом Бурлаком. Оператор отделения РЭБ погиб возле Харьковской области во время выполнения боевого задания.

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Об этом сообщил городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко. Максим Сергеевич до последнего защищал территориальную целостность и суверенитет Украины и ее граждан.

Максим Сергеевич родился в Черкассах. Здесь окончил общеобразовательную школу №12, а затем Черкасский политехнический техникум по специальности "Монтаж, обслуживание и ремонт электротехнических установок в агропромышленном комплексе".

До мобилизации работал грузчиком-комплектовщиком в магазине "Деликат". Военную службу проходил в должности оператора отделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) штурмового батальона.

"Герой погиб вблизи Харьковской области во время выполнения боевой задачи по защите территориальной целостности и суверенитета Украины. Светлая память Герою. Искренние соболезнования родным и близким Максима Бурлаки", – написал Бондаренко.

Как сообщал OBOZ.UA, в Черкассах провели в последний путь младшего сержанта Якова Лютенко, до последнего сражавшегося с российскими оккупантами. Защитник погиб в Запорожье, получив многочисленные огнестрельные ранения.

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