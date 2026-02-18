Отдал жизнь за Украину: на Сумщине погиб молодой защитник из Черкасской области. Фото

На Сумщине во время боевого задания погиб молодой защитник из Черкасской области – Игорь Скребец. Воин служил стрелком-снайпером в механизированном подразделении ВСУ и погиб 4 февраля 2026 года вблизи Храповщины Сумского района.

Игорь Скребец, 1993 года рождения, был жителем города Звенигородка. Об этом сообщает Звенигородский городской совет на Facebook-странице.

Он проходил службу стрелком-снайпером 1 механизированного отделения 1 механизированного взвода 3 механизированной роты 1 механизированного батальона. Погиб во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Храповщина на Сумщине.

Прощание с защитником запланировано на 11:00 19 февраля 2026 года по адресу: г. Звенигородка, переулок Остапа Вишни, 7. Погребение состоится на городском кладбище (район Замостье). Жителей громады призывают выйти на "живой коридор" в 10:00, чтобы почтить память воина.

Маршрут прощального шествия будет проходить по улицам Героев Небесной Сотни, Евгения Чикаленко, Черновола, проспекту Шевченко и переулку Остапа Вишни. Городской голова, исполнительный комитет и депутатский корпус выразили искренние соболезнования семье и близким погибшего защитника.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Сергей Пахолюк. Жизнь защитника Украины оборвалась 4 сентября 2025 года.

