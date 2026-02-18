Был верен присяге: на Киевщине попрощаются с военным Сергеем Пахолюком. Фото

В Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Сергей Пахолюк. Жизнь защитника Украины оборвалась 4 сентября 2025 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Сегодня (18 февраля. – Ред.) Белоцерковская громада будет прощаться с земляком, старшим солдатом Сергеем Пахолюком (1985 года рождения)", – говорится в сообщении.

Защитник Украины служил стрелком механизированной роты одной из воинских частей. К сожалению, воин погиб 4 сентября 2025 года при исполнении обязанностей военной службы возле села Карповка Краматорского района Донецкой области.

Герой до конца оставался верным военной присяге и украинскому народу.

"Склоним головы в скорби... Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

Герои войны в Украине

