'От него светило солнце': в боях за Украину погиб этнический гагауз Роман Димов

На войне против российских захватчиков погиб гагауз Роман Димов из Одесской области. Жизнь воина оборвалась 24 июня во время выполнения боевого задания на Донецком направлении.

Видео дня

Об этом сообщает "Бессарабия INFORM". Роман был уроженцем села Виноградовка Болградской громады, родился 10 октября 1975 года.

В начале полномасштабной войны, 21 марта 2022 года, он встал на защиту Родины в рядах подразделения территориальной обороны. Его боевой путь проходил в составе 122-й отдельной бригады ТрО ВСУ. Воин имел позывной "Танцор" и служил сапером инженерно-саперного взвода.

В бригаде отзываются о Романе как о воине высокого духа, решительности и исключительной сообразительности. Его нестандартные решения спасали побратимов в самых опасных ситуациях. Как инженер он неоднократно работал под прямым огнем, устанавливая минно-взрывные заграждения.

Одна из успешных операций "Танцора" – незаметная доставка боеприпасов на территорию врага – стала примером его изобретательности и смелости. За проявленный героизм и преданность делу Роман Димов был награжден орденом "За Мужество" III степени.

"Этнический гагауз, который отдал свою жизнь за свою семью, землю, государство, за то, чтобы мы жили свободно и справедливо. Это был человек со своими взглядами и принципами, которые он защищал, даже когда находился в меньшинстве. Роман поддерживал меня в разных ситуациях, особенно когда я ушел на фронт и после ранения", – рассказал побратим и родственник Романа Иван Капсамун.

"Он имел позывной "Танцор", прекрасно танцевал гагаузские народные танцы, и не только. Веселый, эрудированный, компанейский... от него светило солнце. К сожалению, мало что уже утешит родителей, жену, детей, родных. Пусть солнце Романа светит и согревает вас с небес", – добавил военный.

У Романа остались трое детей, жена и родители.

Как сообщал OBOZ.UA, на Курском направлении погиб штаб-сержант из Полтавы Виктор Тихенький. Жизнь воина оборвалась 13 июня вблизи населенного пункта Новый Путь во время боя с противником.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!