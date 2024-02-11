От математики до химии и астрономии: 10 знаменитых женщин-ученых, изменивших мир

Ежегодно 11 февраля мир отмечает Международный день женщин и девочек в науке. Его цель – почтить женский вклад в развитие научной мысли и прогресс человечества в целом, а также обеспечить равный доступ девушек к научному образованию.

Да, долгое время женщины не имели возможности получать знания и делать карьеру в науке. Даже западный мир начал снимать эти ограничения только во второй половине ХХ века. Тем не менее, свой след в научных дисциплинах успели оставить немало блестящих женщин. OBOZ.UA рассказывает о десятке (на самом деле 11) весьма знаковых.

Мария Склодовская-Кюри (1867-1934)

Имя французской исследовательницы польского происхождения является синонимом женского вклада в науку. Не имея возможности учиться в университете на родине, которая на тот момент была под властью Российской империи, Мария Склодовская переехала во Францию, где изучала физику и математику в Сорбонне. Получив место в лаборатории своего будущего мужа Пьера Кюри, исследовательница открыла радиоактивные элементы радий и полоний, а также разработала методы выделения радиоактивных изотопов. Склодовская-Кюри стала первой женщиной, награжденной Нобелевской премией. И остается единственной лауреаткой этой высокой награды в двух разных научных областях – физике (1903) и химии (1911).

Ада Лавлейс (1815-1852)

Британская математикиня считается первым программистом в истории. Ада была дочерью величайшего британского поэта Джорджа Гордона Байрона, хотя он и не воспитывал девочку, рано расставшись с ее матерью. С юности Ада увлеклась наукой. Существует легенда, что мать очень ее поощряла, чтобы девушка случайно не начала заниматься творчеством, как ее отец. Особенно Аду заинтересовала так называемая аналитическая машина Чарльза Бэббиджа – прототип компьютера. Заметки Лавлес на эту тему считают первым в истории компьютерным алгоритмом.

Кэтрин Джонсон (1918-2020)

Во времена, когда темнокожие американцы имели очень ограниченные права, блестящая математикиня добилась места в NASA, где начала производить расчеты орбитальной механики. Причем все это во многом вручную – без помощи компьютера. Вклад Джонсон считается решающим для успеха первых пилотируемых космических полетов в США.

Рита Леви-Монтальчини (1909-2012)

Итальянская нейробиологиня вынуждена была добавить к еврейской фамилии своего отца итальянскую фамилию матери во избежание притеснений со стороны фашистского режима Бенито Муссолини. Однако диктатура все-таки чуть не оборвала ее карьеру. Когда евреям в Италии запретили заниматься академической наукой, она собрала свое оборудование и продолжила исследования в собственной спальне, серьезно при этом рискуя. В 1986 году за открытие факторов роста, в том числе нервных клеток, она получила Нобелевскую премию по физиологии и медицине.

Розалинд Франклин (1920-1958)

Историю жизни британской биофизикини называют историей об украденной Нобелевской премии. Именно она разработала метод получения изображений путем дифракции рентгеновских лучей на ДНК, который позволил Фрэнсису Крику и Джеймсу Уотсону открыть двойную спиральную структуру этой невероятной молекулы, буквально кода жизни. Однако Франклин умерла за 4 года до того, как ее коллеги получили за это достижение высшую научную награду. А некоторые исследователи считают, что даже если бы она оставалась жива, учитывая политику Нобелевского комитета, все равно могла бы остаться без премии.

Дженнифер Даудна (1964) и Эмманюэль Шарпантье (1968)

Американская биохимикиня и французская микробиологиня познакомились на научной конференции и быстро выяснили, что имеют общий интерес к исследованию возможностей редактирования генома. Объединив усилия, женщины разработали революционную технологию CRISPR/Cas9, которая является буквально генетическими ножницами. Она позволяет точно отмечать участки ДНК, которые нужно вырезать, чтобы внести в молекулу определенные правки, отредактировать ее. Это, например, открывает огромное пространство для лечения генетических болезней. За свою разработку учёные были награждены Нобелевской премией по химии за 2020 год.

Каталин Карико (1955)

Венгерская биохимикиня родилась в семье мясника и бухгалтерки и в детстве не имела ни малейшего представления о том, что такое наука. Но в школьные годы заинтересовалась биологией и химией и решила делать карьеру в этой области. В частности, Каталин интересовала генная терапия, а точнее разработка методов лечения на основе матричной РНК. Однако ее работа в этой области не казалась грантодателям и университетам перспективной. Но опускать руки Карико не хотела и искала возможности хотя бы за небольшие деньги, хотя бы на низких должностях продолжать свою работу. За время, пока она скиталась между университетами, дочь Карико Сьюзан Франсия успела выиграть два олимпийских золота в гребле. А научный успех к самой женщине все не приходил. Все изменилось во время пандемии коронавируса, когда совместные с Дрю Вайсманом разработки Карико легли в основу мРНК-вакцин от компаний Moderna и Pfizer. Именно они показали навысшую безопасность и эффективность в борьбе с вирусом. За это в 2023 году Карико наконец-то получила свою Нобелевскую премию по медицине.

Вера Рубин (1928-2016)

Дочь еврейских иммигрантов из Литвы еще в детстве глубоко заинтересовалась астрономией. Но поступить в желанный Принстон не смогла – туда не брали женщин на физические специальности. Всю свою жизнь Рубин сталкивалась с предвзятостью против женщин-ученых. Конечно, это ее огорчало, но не демотивировало настолько, чтобы все бросить. Результат – блестящее научное доказательство существования во Вселенной темной материи, странного до сих пор непостижимого клея, который держит звезды, планеты, галактики, черные дыры и другие объекты упорядоченными.

Флосси Вонг-Стаал (1946-2020)

Семья, в которой будущая ученая была третьей из четырех детей, сбежала после коммунистической революции из Китая в Гонконг. Там девушка начала получать образование и первой в своем роде сделала полноценную карьеру. Флосси интересовала молекулярная биология и вирусология. Особый интерес представлял для нее смертельный вирус, приведший к загадочной эпидемии в 1980-х годах. Она клонировала его и завершила генетическое картирование возбудителя. И так ученым удалось точно установить, что причиной СПИДа (той самой загадочной болезни) является вирус иммунодефицита человека (ВИЧ). А открытие Вонг-Стаал позволили разработать тестирование на ВИЧ, являющееся первым и ключевым шагом к взятию болезни под контроль.

Мария Телкеш (1900-1995)

Венгерская исследовательница начинала свою работу в области биофизики, но после переезда в США увлеклась вопросами термоэнергетики. Ее изобретательный разум разработал немало удивительных приборов. К примеру, Телкеш сконструировала первую в мире систему отопления на солнечной энергии. Не слишком совершенную, но прорывную и перспективную. Ученой также принадлежит авторство первого термоэлектрического генератора и первого термоэлектрического холодильника. Разработала она и миниатюрный блок опреснения воды на солнечной энергии для использования на спасательных шлюпках. Он до сих пор спасает жизни пилотов и моряков, которые оказались в открытом море. За свои изобретения Телкеш получила прозвище "королева солнца".

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