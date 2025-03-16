От 2-х мороза до 22-х тепла: в воскресенье Украину ожидают погодные контрасты

Погода в Украине в воскресенье, 16 марта, будет удивлять контрастностью. На юге и юго-востоке воздух днем прогреется до +15...+22, на остальных территориях будет значительно прохладнее, местами столбики термометров не будут подниматься выше +3...+7.

Видео дня

В части регионов возможны дожди, временами с мокрым снегом, а ночью возможны небольшие заморозки. Свой прогноз сделала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в воскресенье на юге и юго-востоке 16 марта еще будет держаться теплая погода с температурой воздуха +15...+22 градуса.

В центре будет значительно холоднее, до +5... +9 градусов, за исключением Днепропетровщины и Полтавщины, где дневная температура прогнозируется на уровне +9... +13 градусов.

В западных и северных областях в течение дня ожидается +3…+7 градусов.

Ветер – преимущественно северо-восточный, умеренный, только в Крыму на Приазовье порывы юго-западного ветра будут сильными, до штормовых 15-20 метров м/с.

"Из-за влияния атмосферного фронта, который сегодня проходит по территории Украины, в воскресенье дожди пройдут в центральных областях, на юге и востоке. Дождь, вероятно, при более низкой температуре воздуха будет смешиваться с мокрым снегом", – отметила Диденко.

Погодные капризы обусловлены антициклоном, центр которого над Великобританией выгнет вплоть до востока Европы (в том числе и Украины) свой гребень высокого давления. Поэтому, добавляет Диденко, осадки днем 16 марта вытеснятся с севера и запада Украины – побудут в межфронтальной зоне.

"В Киеве в воскресенье дождь с мокрым снегом возможен ночью, завтра днем гребень британского антициклона выталкивает пределы плечи осадки от столицы. Ветер будет северный, небольшой или умеренный. Холодно: ночью в столице 0...-2 градуса морозы, завтра днем +3...+5 градусов", – отметила синоптик.

Холодная погода задержится и на следующей неделе. 17-18 марта похолодает также на востоке и юге Украины.

Впрочем, похолодание будет кратковременным. Уже с 20 марта, по прогнозу Диденко, станет теплеть.

Напомним, ранее сообщалось, что США накрыл мощный шторм-монстр. Он разрушал дома и опрокидывал автомобили, известно о гибели десятков людей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!