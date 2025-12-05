'Поехала в Луганск к больной бабушке': как предательница-чемпионка сбежала в Россию и какое жесткое наказание ждет ее

Президент Федерации Украины по прыжкам в воду и по синхронному плаванию Игорь Лысов рассказал, что решение чемпионки Европы Софии Лыскун принять российское гражданство было для всех шоком. Она никаким образом не намекнула, что собирается сменить паспорт, а, как будто, поехала в Луганск к бабушке, которая заболела. Но вряд ли предательница сможет соревноваться в ближайшее время на международной арене за РФ.

"Для нас это был шок, это была неожиданность. По информации, которой владеет федерация, и главный тренер, который является тренером этой спортсменки, она сначала поехала в Луганск к бабушке, которая заболела. И ее как-то пропустили. А потом такая неожиданная новость. Она должна была приехать и участвовать в этом чемпионате. Но у нее личные вопросы, о которых я не могу сказать на камеру", – отметил Лысов.

"Ей 23 года, и она в последнее время нестабильно выступала. На чемпионате мира она даже не смогла попасть в полуфинал. То есть, такие результаты, хотя у нее были все условия. В Киеве сегодня лучшая арена в Европе, это признают все. Все, что было нужно, мы сделали для нее лично. Никто ее не притеснял", – подчеркнул глава федерации.

Поэтому, по мнению Лысова, вряд ли она поехала из-за плохих условий или какого-то давления, как в комментариях пропагандистским СМИ РФ рассказывала сама Лыскун.

"Ну, может, из-за того, что первый тренер у нее была Оля Лионова – сейчас уже Феоктистова, которая здесь, во время чемпионата Европы познакомилась с мужчиной, возглавлявшим федерацию Москвы. Может, каким-то образом так совпало", – предположил председатель фелерации, имея в виду нынешнего тренера сборной России.

"Но чтобы предложить спортсменке, которая сегодня не имеет рейтинга на мировой арене, выступать за сборную агрессора, то это, думаю, какие-то больше личные проблемы. Но мы ничего не потеряли. В этом чемпионате участвовали 12 девушек, которые прыгают с 5 и 10 метров. И уже есть спортсменки, которые полностью собрали программу. Мы заботимся о будущем", – подчеркнул Лысов.

По словам главы федерации, они сразу потребовали перед министерством лишить Софию всех наград и, конечно, сняли с нее все премии и зарплаты.

"Потом будем просить международные организации, чтобы они поставили фильтры на этой спортсменке, если она будет участвовать в соревнованиях. Я думаю, что согласно той информации, которой я владею, она в ближайшие годы вообще не будет заниматься спортом. Но я не могу ее озвучить, потому что она является неофициальной", – признался Лысов.

"Для нас – это просто человек, который предал наше государство и нашу федерацию. Это позор. А жаловаться на наши условия, извините, просто неприлично. Относительно тренеров, ее второй тренер – Тамара Токмачава, она воспитала Александра Бондаря, воспитывает Алексея Середу. Она одинаково ко всем относится. И она тренер не по батутному делу или спортивной гимнастике и знает, как выращивать чемпионов мира, и является одной из основателей нашей школы. Лискун себя защищает, и я не знаю почему", – добавил функционер.

Лысов напомнил, что Лыскун уже дважды оставляла прыжки воду чуть больше, чем на полгода. А потом возвращалась и их принимали, потому что она показывала "частичный результат".

А до этого у федерации был только один случай, когда кто-то выбрал другую страну – "досадный случай Саши Бондаря" в 2014 году: "Потому что разбомбили в Луганске дом, и родители переехали в Москву. И он уехал вместе с ними, но потом уже в России его уговорили заниматься там спортом. Потом он там женился. Но он сначала переехал, а не перешел в сборную".

"Мы тогда не дали ему согласие на участие в Олимпиаде, и Игры 2016 года он пропустил. Российская федерация просила меня дать разрешение. Тогда еще не такие были напряженные отношения, но я говорю: раз он поехал и занимается там, мы разрешение не даем. Они предлагали деньги, но мы заняли принципиальную позицию".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что сбежавшая в РФ украинская чемпионка еще недавно разносила свою будущую "родину".

