Основные признаки теплового удара у собаки, которые могут спасти ей жизнь: не пропустите их

Летняя жара оказывает огромное влияние не только на вас, но и на ваших четвероногих друзей, и если вы не будете осторожны, то можете подвергнуть их дополнительной опасности, не заметив некоторых ключевых признаков.

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Физические упражнения являются самой частой причиной теплового удара у собак, поэтому эксперты советуют владельцам корректировать свой распорядок дня в соответствии с погодой, пишет Express.

Также утверждается, что "безопасной" температуры не существует, поскольку она зависит от породы вашей собаки, её возраста, здоровья и общего поведения. Поэтому, стараясь быть осторожным с активностью вашей собаки в жару, обратите внимание на ключевые признаки, указывающие на тепловой удар.

Есть один признак, который менее очевиден, – это осмотр десен вашей собаки на наличие каких-либо признаков изменения цвета. Осторожно приподнимите губу. Десны здоровой собаки должны быть красивого, здорового розового цвета. Если они выглядят ярко-красными, темно-красными, синими, серыми или необычно бледными, то что-то не так.

Еще одним признаком, на который эксперты советуют обратить внимание любителям собак, является, пожалуй, один из самых типичных симптомов – тяжелое, учащенное дыхание. Если оно учащенное, чрезвычайно шумное или не замедляется даже в тени, когда собака лежит, это повод для беспокойства.

Аналогично, следует следить за их движениями, поскольку если они беспокойны и ходят туда-сюда, это признак того, что у них может быть тепловой удар. Поведение, выглядящее тревожным, включая ходьбу и поиск места, где можно спрятаться, обычно указывает на это.

В конечном итоге, ключевым признаком, на который стоит обратить внимание, является слюна, которая выглядит густой, липкой или тягучей – это сигнал того, что ваша собака может переживать тепловой удар и страдать молча.

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