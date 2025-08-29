Можете бросать в меня тапками, но я думаю, что Путин в одном прав. Россия - это отдельная цивилизация. Отдельная - не значит особая, уникальная или лучше остальных. Отдельная - это просто отдельная, не часть западной цивилизации, китайской или исламского мира (по крайней мере пока).

Видео дня

И именно поэтому к ней бессмысленно применять европейские категории, потому что европейское - это лишь один из внешних слоев России, а ядро у нее другое - евразийское.

То, что Запад до сих пор видит в Москве свою блудную дочь вместо отдельной сущности, является одной из причин безнаказанности России. И с этим надо что-то делать.