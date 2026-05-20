Ошибки во время обрезки могут испортить растения: что делать нельзя

Обрезка помогает растениям оставаться здоровыми, получать больше солнечного света и избавляться от сухих или больных частей. Но неправильная обрезка может иметь противоположный эффект – вызвать стресс, занести инфекцию и ослабить дерево, куст или цветок.

Особенно опасно обрезать растения не в тот сезон, работать грязным инструментом или срезать слишком много за один раз. Важно знать, каких действий во время обрезки лучше избегать, говорят эксперты.

О самых распространенных ошибках рассказали владелица Bright Lane Gardens Анна Олер, генеральный директор Lawn Love Стив Коркоран и садовый эксперт Люк Гаммонд. Они отмечают: обрезку нельзя делать наугад, ведь каждое растение имеет свои сроки, форму роста и реакцию на срезы.

Одна из главных ошибок – обрезать растения не в тот сезон. Для многих древесных кустарников лучшим периодом является конец зимы или начало весны. Но это правило не касается кустов и деревьев, которые цветут весной.

Анна Олер объясняет, что весенние растения следует обрезать уже после цветения. Если сделать это в конце зимы или в начале весны, можно случайно срезать свежеобразованные почки. В результате цветение будет значительно слабее.

Стив Коркоран добавляет, что универсального срока для всех растений не существует. Одни лучше обрезать в период покоя, другие – во время активного роста, а некоторые – в начале или в конце сезона. Поэтому перед обрезкой стоит проверить требования именно того растения, с которым вы работаете.

Еще одна ошибка – обрезать растения в неудачное время суток. Люк Гаммонд отмечает, что значение имеет не только время года, но и погодные условия. Не стоит обрезать деревья и кусты во время сильной жары или резкого холода, потому что это создает для них дополнительный стресс.

Обрезка без плана также может навредить. Эта процедура должна помочь солнечному свету проникать внутрь кроны, а воздуху – лучше циркулировать между ветвями. Если же срезать ветви хаотично, можно нарушить естественную форму растения и убрать то, что должно было бы остаться.

Перед началом работы нужно осмотреть растение. Прежде всего стоит обратить внимание на сухие, больные, перекрещенные или конкурирующие ветви. Затем следует определить, какую форму должен сохранить куст или дерево, и только после этого делать срезы. Важно не убирать более трети всего растения за один раз.

Грязные инструменты – еще одна распространенная и опасная ошибка. Каждый срез фактически является открытой раной, через которую в растение могут попасть бактерии или грибковые споры.

Перед работой следует протирать секатор или ножницы спиртовой салфеткой. Это простой способ уменьшить риск заражения. Люк Гаммонд также советует пользоваться острым и качественным инструментом, чтобы срез был чистым. Инструменты желательно периодически дезинфицировать даже во время работы с одним растением, особенно если есть подозрение на болезнь.

Не стоит также замазывать срезы посторонними средствами. Растения способны заживлять такие повреждения самостоятельно, а различные покрытия могут лишь замедлить этот процесс. В некоторых случаях они даже удерживают влагу, заносят бактерии или мешают срезу нормально закрыться.

Особенно не следует красить места срезов по косметическим причинам или использовать посторонние вещества только потому, что на упаковке написано об их безопасности. В большинстве случаев растению это не нужно.

Еще одна серьезная ошибка – чрезмерная обрезка. Если за один раз убрать слишком много веток, дерево или куст может пережить сильный стресс. Обычно опасным считается удаление более трети растения за одну процедуру.

Чрезмерная обрезка снижает способность растения к росту и делает его более уязвимым к болезням и грибкам. Если куст сильно разросся и его нужно сформировать, лучше делать это постепенно – в течение нескольких лет, а не за один день.

