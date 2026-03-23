Как рекрутер помогает выбрать вакансию оператора БПЛА

В Силах территориальной обороны ВСУ действует система персонального рекрутинга, когда кандидат на службу получает индивидуальный сервис по подбору вакансии в армии, На примере вакансии оператора БПЛА предоставим советы рекрутеров, как присоединиться к подразделениям беспилотных систем, сколько длится обучение и какие требования к кандидатам.

Можно ли стать оператором БПЛА без опыта?

Рекрутер Сил ТрО ВСУ Олег Лесник (Львов):

Все военнослужащие, которые поступают на должности в экипажах БПЛА проходят специализированное обучение. Оно длится 30-45 дней. Хорошо, если новобранцы умеют управлять дроном хотя бы на уровне распространенных симуляторов вроде Liftoff. Однако многие военные овладели этими специальностями "с нуля", в этом вопросе главное – личная мотивация и настойчивость. Есть смежные военные специальности, связанные с БПЛА: мастера-инженеры, техники в мастерских, саперы, дешифровщики, которые анализируют данные аэроразведки и передают свои выводы командиру подразделения.

Как происходит подготовка оператора БПЛА? Сколько времени уделяют практике?

Рекрутер Сил ТрО ВСУ Сергей Андрийчук (Киев и Киевская область):

В Силах территориальной обороны действует специализированный учебный центр для операторов БПЛА. Каждое подразделение беспилотных систем имеет собственные возможности обучать операторов, привлекает к этому инструкторов и экипажи, которые находятся "на оттяжке" или на восстановлении. Часто будущий оператор БПЛА сразу закрепляется за экипажем, в котором будет проходить службу. Практики много, обучение начинается с симуляторов, по оценке инструкторов – это плюс минус 40 часов виртуального налета. Далее переходят к управлению дронами аэроразведчиками, fpv, тренируют управлению в очках. Дрон на оптоволокне – это также особые навыки и требования к управлению.

Общий срок обучения оператора БПЛА – 1-1,5 месяца, завершается экзаменами, чтобы получить соответствующую военную учетную специальность. Для экипажей БПЛА – это ВОС-216, 217, 218, 219.

Как происходит распределение по вакансиям операторов БПЛА?

Руководитель рекрутинговой группы Сил ТрО ВСУ Татьяна Чороба (Одесса и Одесская область):

Ключевое преимущество рекрутинга как услуги – это возможность самостоятельно выбрать подразделение и вакансию в ВСУ, пройти собеседование с будущим командиром. Поэтому персональный рекрутер Сил ТрО ВСУ вместе с рекрутом заранее определяют должность, на которой он желает служить. Навыки безусловно важны, люди, которые имеют опыт по управлению гражданскими дронам, на первом этапе обучения будут иметь преимущество. Однако мотивированные женщины и мужчины осваивают управление БПЛА и без опыта, причем возрастных ограничений также нет. На старте – это не о навыках, а о желании учиться и тренироваться.

Итак, в каждой бригаде территориальной обороны созданы подразделения беспилотных систем, в которых имеются вакансии в экипажах БПЛА: командир экипажа, оператор БПЛА, мастер-инженер (снаряжает дрон зарядом, может осуществлять запуск из катапульты), техник, сапер, водитель. Все они проходят адаптацию и слаживание в своем подразделении, распределяют обязанности, готовятся к боевой работе, изучают местность и опыт собратьев из других экипажей. Пехотных должностей в подразделениях беспилотных систем нет.