Они всегда счастливы: почему собаки так радуются, когда хозяева возвращаются домой
Замечали ли вы, что ваша собака всегда при любых обстоятельствах радуется вашему возвращению домой? Независимо от того, вы отсутствовали несколько часов, или просто быстро сходили к почтовому ящику, ваш домашний любимец каждый раз встречает вас с безграничным энтузиазмом, виляя хвостом.
Как оказалась, этому есть очень щемящее объяснение – на самом деле, у многих от него слезы наворачиваются на глаза. У собак другое представление о времени, чем у нас. Один собачий год равен примерно семи человеческим, так что 10-летней собаке на самом деле около 70 лет по человеческим меркам, пишет OBOZ.UA.
С возрастом их время на этой планете становится все более ограниченным. "Понимание" этого может повлиять на их подход к жизни, поощряя их максимально использовать каждый день.
Поэтому в следующий раз, когда вы увидите, как ваша собака подпрыгивает от радости, помните: возможно, она просто живет сегодняшним днем и наслаждается каждым мгновением.
По словам экспертов, собаки – лучшее лекарство от депрессии. Именно эти животные учат нас любить жизнь и ценить каждую минуту, проведенную вместе.
Известная пословица гласит: "Будьте тем человеком, которым вас считает ваша собака". Поэтому стоит придерживаться этого простого правила.
